Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia, ARM
Selasa, 22 September 2026 | 20.08 WIB

Cegah TPPO dan TPPM, Kanim Juanda Jadikan Desa Ngoro Mojokerto sebagai Desa Binaan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menggandeng Pemerintah Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) (Istimewa). - Image

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menggandeng Pemerintah Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) (Istimewa).

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda resmi menggandeng Pemerintah Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di tingkat akar rumput.

Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Desa Binaan Imigrasi yang dilangsungkan di Kantor Desa Ngoro pada Kamis (17/9) lalu.

Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Maulid Yustisia Iriandi menjelaskan, penandatanganan PKS ini menjadi bentuk komitmen bersama antara Kanim Juanda dan perangkat daerah setempat untuk membangun kesadaran serta kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman sindikat TPPO dan TPPM.

"Secara khusus, kewaspadaan ini ditekankan pada celah kerawanan yang kerap terjadi melalui proses migrasi dan keberangkatan warga ke luar negeri," ujarnya.

Maulid memberikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Pemerintah Desa Ngoro dalam menyukseskan program ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk aktif berperan dalam menciptakan lingkungan yang awas terhadap berbagai bentuk penipuan dan perekrutan ilegal.

(Istimewa)

 Melalui program Desa Binaan Imigrasi ini, Kanim Juanda menargetkan penguatan kolaborasi sehingga desa tidak lagi sekadar menjadi penerima informasi. Warga desa diharapkan mampu bermetamorfosis menjadi bagian dari mata rantai pencegahan melalui peningkatan literasi keimigrasian, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pergerakan warga ke luar negeri yang mencurigakan.

Langkah sinergi berkelanjutan di Desa Ngoro ini menjadi perwujudan nyata dari semangat "Imigrasi untuk Rakyat". Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak hanya bertumpu pada pengawasan di pintu keluar-masuk negara, melainkan juga dibangun melalui edukasi proaktif sejak dari lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Tak sekadar penandatanganan komitmen, agenda yang berlangsung sjuga diisi kegiatan Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM. Sosialisasi ini menyasar langsung para perangkat desa dan warga masyarakat Desa Ngoro.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nama Berubah, Lokasi Tetap: Kantor Imigrasi Surabaya Kini Bernama Imigrasi Juanda - Image
Berita Daerah

Nama Berubah, Lokasi Tetap: Kantor Imigrasi Surabaya Kini Bernama Imigrasi Juanda

Kamis, 10 September 2026 | 05.34 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore