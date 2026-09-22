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Ryandi Zahdomo
Selasa, 22 September 2026 | 16.46 WIB

Akses Solok-Padang Lumpuh Total Diterjang Galodo, Kantor Bupati Terendam

Material banjir bandang berupa lumpur menutupi halaman masjid di sekitar kompleks perkantoran bupati Solok, Sumatera Barat. (dok. warga via Antara) - Image

Material banjir bandang berupa lumpur menutupi halaman masjid di sekitar kompleks perkantoran bupati Solok, Sumatera Barat. (dok. warga via Antara)

JawaPos.com - Banjir bandang atau galodo yang menerjang kompleks Kantor Bupati Solok Senin malam (21/9), juga melumpuhkan jalur penghubung utama Kabupaten Solok–Kota Padang, Sumatra Barat.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB ini mengakibatkan akses transportasi lumpuh akibat tumpukan lumpur serta puing material di jalan, sekaligus menggenangi pusat pemerintahan daerah.

Air deras yang datang secara mendadak langsung menerobos area perkantoran, merusak gerbang utama, dan membanjiri jalur jalan di sisi kanan kawasan tersebut.

Laporan awal menunjukkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, menjadi salah satu titik yang pertama kali dihantam luapan air.

Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas ke Padangpanjang

Dampak galodo membuat jalur utama Solok menuju Padang maupun arah sebaliknya tidak dapat dilalui kendaraan sejak Senin malam.

Menanggapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Solok segera mengimbau para pengguna jalan agar tidak memaksakan diri melintas guna menghindari penumpukan kendaraan.

Kasatlantas Polres Solok, Iptu Akbar Kharisma Tanjung, mengonfirmasi bahwa pengalihan arus lalu lintas langsung diberlakukan demi keselamatan masyarakat.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk sementara menggunakan jalur Padangpanjang karena jalur kita tertutup dengan material banjir bandang," ujar Iptu Akbar Kharisma Tanjung, dikutip dari Padang Ekspres (JawaPos Group), Selasa (22/9).

Petugas kepolisian terus bersiaga di lapangan untuk memantau situasi sembari menunggu proses pembersihan material lumpur yang menutup badan jalan.

Tim Gabungan Terjunkan Personel Evakuasi

Di lokasi perkantoran Pemkab Solok, Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Solok bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menuju titik lokasi untuk melakukan penyisiran dan pertolongan awal.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: padek.jawapos.com
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