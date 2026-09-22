Banjir Bandang Terjang Arosuka Solok, Kantor Pemerintahan dan Rumah Warga Terdampak

JawaPos.com - Banjir bandang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Senin (21/9) malam. Sejumlah kantor pemerintahan dan rumah warga di sekitar lokasi terdampak derasnya aliran air.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan sejumlah kantor pemerintahan yang terdampak berada di kawasan kompleks perkantoran tersebut. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Bapelitbang, hingga gedung DPRD Kabupaten Solok.

"Dinas PUPR, kesehatan, BKD, DPMN, Bapelitbang termasuk DPRD terdampak parah," ujar Jon Firman Pandu di Solok, Selasa (22/9).

Menurut dia, banjir terjadi setelah aliran air dalam jumlah besar masuk ke kawasan perkantoran. Kondisi tersebut membuat sejumlah ruangan dan fasilitas pemerintahan terendam dan terdampak.

Sejumlah peralatan kantor bahkan terbawa arus hingga keluar dari ruangan. Derasnya aliran air membuat fasilitas yang berada di dalam sejumlah kantor terseret.

"Umumnya karena airnya. Peralatan kantor terbawa ke luar," katanya.

Tidak hanya fasilitas pemerintahan, banjir bandang juga berdampak terhadap rumah warga yang berada di sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Solok. Pemerintah Kabupaten Solok bersama TNI, Polri, dan BPBD langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terdampak.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi yang lebih buruk, terutama jika hujan kembali turun dan debit air meningkat.

"Kami juga tengah menyiapkan posko pengungsian sementara untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau terdampak banjir," kata Jon.