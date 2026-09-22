Banjir Bandang Terjang Arosuka Solok, Kantor Pemerintahan dan Rumah Warga Terdampak

Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Sumatera Barat terkena material banjir bandang. (ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Solok)
JawaPos.com - Banjir bandang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Senin (21/9) malam. Sejumlah kantor pemerintahan dan rumah warga di sekitar lokasi terdampak derasnya aliran air.
Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan sejumlah kantor pemerintahan yang terdampak berada di kawasan kompleks perkantoran tersebut. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Bapelitbang, hingga gedung DPRD Kabupaten Solok.
"Dinas PUPR, kesehatan, BKD, DPMN, Bapelitbang termasuk DPRD terdampak parah," ujar Jon Firman Pandu di Solok, Selasa (22/9).
Menurut dia, banjir terjadi setelah aliran air dalam jumlah besar masuk ke kawasan perkantoran. Kondisi tersebut membuat sejumlah ruangan dan fasilitas pemerintahan terendam dan terdampak.
Sejumlah peralatan kantor bahkan terbawa arus hingga keluar dari ruangan. Derasnya aliran air membuat fasilitas yang berada di dalam sejumlah kantor terseret.
"Umumnya karena airnya. Peralatan kantor terbawa ke luar," katanya.
Tidak hanya fasilitas pemerintahan, banjir bandang juga berdampak terhadap rumah warga yang berada di sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Solok. Pemerintah Kabupaten Solok bersama TNI, Polri, dan BPBD langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terdampak.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi yang lebih buruk, terutama jika hujan kembali turun dan debit air meningkat.
"Kami juga tengah menyiapkan posko pengungsian sementara untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau terdampak banjir," kata Jon.
Pemkab Solok hingga Selasa masih melakukan pendataan terhadap jumlah rumah, kantor pemerintahan, serta fasilitas lain yang terdampak banjir bandang. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022