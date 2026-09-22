Galodo Lumpuhkan Akses Solok-Padang, Pengendara Dialihkan via Padangpanjang

JawaPos.com – Banjir bandang atau galodo yang menerjang Kabupaten Solok pada Senin (21/9) malam tidak hanya menerjang kantor Bupati Solok.

Dilansir dari Padang ekspres (Jawa Pos Group), Jalur penghubung antara Kabupaten Solok dan Kota Padang juga terimbas galodo dan tertutup material.

Material lumpur dan puing bawaan Galodo yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB tersebut menimbun jalan dan melumpuhkan total akses transportasi di jalur utama Solok-Padang.

Berdasarkan laporan pihak kepolisian, arus air yang amat deras datang secara mendadak dengan membawa beragam material hingga menutupi badan jalan.

Hingga Senin malam pukul 20.30 WIB, badan jalan yang menghubungkan wilayah Solok menuju Padang maupun arah sebaliknya masih belum dapat dilalui kendaraan.

Lalu Lintas Dialihkan via Jalur Padangpanjang Imbas terputusnya jalur Solok-Padang, Satlantas Polres Solok meminta pengguna jalan tidak memaksakan diri melintasi jalur terdampak.

Polisi memutuskan untuk mengalihkan arus lalu lintas untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di lokasi bencana.

Kasatlantas Polres Solok Iptu Akbar Kharisma Tanjung meminta pengendara untuk sementara mengalihkan rute perjalanan melalui jalur alternatif demi keselamatan.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk sementara menggunakan jalur Padangpanjang karena jalur kita tertutup dengan material banjir bandang," ujar Akbar, Senin malam.