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Bayu Putra
Selasa, 22 September 2026 | 14.43 WIB

Galodo Lumpuhkan Akses Solok-Padang, Pengendara Dialihkan via Padangpanjang

Galodo menutup total jalur Solok-Padang dengan material lumpur dan puing. Polisi mengalihkan arus lalu lintas sementara melalui jalur Padangpanjang. (Padang Ekspres) - Image

Galodo menutup total jalur Solok-Padang dengan material lumpur dan puing. Polisi mengalihkan arus lalu lintas sementara melalui jalur Padangpanjang. (Padang Ekspres)

JawaPos.com – Banjir bandang atau galodo yang menerjang Kabupaten Solok pada Senin (21/9) malam tidak hanya menerjang kantor Bupati Solok.

Dilansir dari Padang ekspres (Jawa Pos Group), Jalur penghubung antara Kabupaten Solok dan Kota Padang juga terimbas galodo dan tertutup material.

Material lumpur dan puing bawaan Galodo yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB tersebut menimbun jalan dan melumpuhkan total akses transportasi di jalur utama Solok-Padang.

Berdasarkan laporan pihak kepolisian, arus air yang amat deras datang secara mendadak dengan membawa beragam material hingga menutupi badan jalan.

Hingga Senin malam pukul 20.30 WIB, badan jalan yang menghubungkan wilayah Solok menuju Padang maupun arah sebaliknya masih belum dapat dilalui kendaraan.

Lalu Lintas Dialihkan via Jalur Padangpanjang

Imbas terputusnya jalur Solok-Padang, Satlantas Polres Solok meminta pengguna jalan tidak memaksakan diri melintasi jalur terdampak.

Polisi memutuskan untuk mengalihkan arus lalu lintas untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di lokasi bencana.

Kasatlantas Polres Solok Iptu Akbar Kharisma Tanjung meminta pengendara untuk sementara mengalihkan rute perjalanan melalui jalur alternatif demi keselamatan.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk sementara menggunakan jalur Padangpanjang karena jalur kita tertutup dengan material banjir bandang," ujar Akbar, Senin malam.

Upaya mengingkirkan material dari badan jalan dilakukan setelah diyakini tidak ada lagi material yang turun.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: padek.jawapos.com
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