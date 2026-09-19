Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal, KDM Kenang Banyak Karya untuk Jawa Barat

JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan meninggal dunia pada Sabtu, 19 September 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM melalui sebuah video yang diunggah di media sosial.

“Telah meninggalkan kita semua, Bapak H. Dani Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026,” katanya, Sabtu (19/9).

Dalam pernyataannya, KDM mengenang Danny Setiawan sebagai sosok yang memiliki kontribusi bagi Jawa Barat. Ia menuturkan, banyak karya Danny yang ditorehkan untuk kemajuan Jawa Barat, baik saat menjabat Sekretaris Daerah maupun ketika memimpin sebagai gubernur.

KDM kemudian mendoakan agar Danny Setiawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dia juga meminta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi kepergian tersebut.

“Saya meyakini Pak Dani Setiawan adalah ahli kebaikan. Banyak karya-karya yang diperbuat untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat, baik pada saat dia menjadi Sekretaris Daerah maupun saat dia menjadi Gubernur,” tuturnya.

KDM turut mendoakan agar iman dan Islam almarhum diterima, seluruh dosa diampuni, serta mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” tutur KDM.

Danny Setiawan merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2003–2008. Sebelum menduduki kursi gubernur, Danny juga pernah dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.