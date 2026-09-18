Ekspansi Bisnis Perbankan Digital, BTN Perkuat Kemitraan Strategis dengan Universitas Lampung

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat ekspansi bisnis perbankan digital melalui perluasan sinergi di sektor pendidikan. Langkah strategis ini diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan program BTN Goes to Campus 2026 yang dihelat di Universitas Lampung (Unila), Bandar Lampung, pada Kamis (17/9).

Kemitraan ini dirancang sebagai landasan bisnis yang kokoh untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan digitalisasi ekosistem di lingkungan kampus. Melalui kerja sama tersebut, BTN membidik penguatan captive market serta memperluas penetrasi produk dan layanan perbankan digital kepada ribuan civitas akademika Unila.

Rangkaian kegiatan bisnis dan sosial ini turut diisi dengan penyerahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BTN berupa bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Unila. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, dan disambut oleh Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., beserta jajaran pimpinan tinggi Unila.

Sebagai bagian dari strategi edukasi dan pengenalan solusi finansial, Hermita juga membawakan Kuliah Umum bertajuk "Transformational Leadership to Drive Innovation in the Banking Industry". Di hadapan para mahasiswa, Hermita memaparkan bagaimana transformasi korporasi menjadi kunci sukses BTN dalam mengalihkan model bisnis konvensional menuju era perbankan digital yang berorientasi pada pengalaman nasabah (customer-centric).

"Perjalanan BTN sejak menjadi pelopor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga kini menghadirkan super app Balé by BTN dan akselerasi BTN Digital Store adalah bukti nyata ekspansi bisnis yang didorong oleh transformasi visi dan budaya kerja. Kami ingin membawa nilai-nilai inovasi ini kepada generasi muda Unila sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem digital jangka panjang," ujar Hermita.

Lebih lanjut, Hermita menegaskan bahwa akselerasi layanan digital—seperti efisiensi transaksi melalui super app dan optimalisasi Digital Store—harus dikawal oleh kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Kepemimpinan transformatif dipandang sebagai motor penggerak utama untuk menciptakan pola pikir inovatif di dalam organisasi sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis di tengah ketatnya kompetisi industri modern.