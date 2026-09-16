Solo-Jogja Jadi Panggung Utama Wonderful Indonesia Gastronomy 2026

JawaPos.com — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan Solo dan Jogjakarta sebagai panggung utama ajang Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026.

Berlangsung pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 dengan tema From Local Roots to Global Recognition, perhelatan ini secara resmi akan dibuka di Pura Mangkunegaran, Solo.

Penetapan Solo-Jogja ini ditujukan untuk memperkuat citra kuliner Nusantara sebagai alasan utama kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Kemenpar mencatat kunjungan wisman mencapai 15,39 juta sepanjang 2025 dan menargetkan 16 hingga 17 juta kunjungan pada 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa kekayaan kuliner Indonesia yang berakar pada budaya dan tradisi lokal merupakan aset pariwisata terbesar.

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“Melalui Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, kami mengajak dunia untuk melihat lebih dekat dan menemukan bahwa perjalanan dari akar budaya lokal menuju pengakuan global bermula di sini, di Indonesia,” ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9).

Berbeda dari sekadar fine dining, WIG 2026 menyoroti spektrum utuh gastronomi, mulai dari asal-usul bahan, filosofi makanan, hingga ekosistem petani dan juru masak. Rangkaian acaranya meliputi WIG Talks, Artisan Market di Grand Hotel De Djokja, peluncuran panduan kuliner, hingga Tastemaker Gastronomy Trip bersama media dan KOL internasional.

Selain itu, program Chef Collaboration turut menghadirkan kolaborasi antara juru masak nasional dan internasional. Salah satunya adalah Rendez-Vous Rasa: France–Indonesia Gastronomy Week 2026, yang menampilkan Six-Hands Dinner bersama chef peraih dua bintang Michelin asal Prancis, Stéphane Carrade.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, mengapresiasi kolaborasi tersebut. “Kerja sama ini membangun hubungan jangka panjang antara tradisi kuliner, para profesional, dan generasi muda kedua negara,” katanya.