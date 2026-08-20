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Antara
Jumat, 21 Agustus 2026 | 01.22 WIB

Kemenpar Targetkan Konser Andrea Bocelli Hasilkan Dampak Ekonomi Rp 792 Miliar

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (Kemenpar) - Image

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (Kemenpar)

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan rangkaian konser tenor asal Italia Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Magelang, dan Jakarta menghasilkan dampak ekonomi sebesar 44 juta dolar AS atau sekitar Rp 792 miliar.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan yang diterima di Jakarta,  Kamis, mengatakan konser bertajuk "Romanza 30th Anniversary World Tour" itu akan digelar di kawasan Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 3 November 2026.

"Menurut kami, penyelenggaraan event berskala internasional memiliki nilai strategis bagi sektor pariwisata. Selain memperkuat citra dan brand destinasi, event juga menjadi demand generator yang menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi di daerah penyelenggaraan," kata Widiyanti saat konferensi pers di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/8).

Rangkaian konser tersebut diperkirakan menarik sekitar 7.000 penonton di Borobudur dan 9.000 penonton di Jakarta.

Menurut Widiyanti, dampak ekonomi penyelenggaraan event dapat muncul dari berbagai aktivitas, mulai dari pembelian tiket, penggunaan akomodasi dan transportasi, konsumsi kuliner, hingga produksi pertunjukan yang melibatkan vendor, pelaku industri, usaha mikro, kecil, dan menengah, pekerja seni, serta komunitas.

Kementerian Pariwisata pun menyiapkan sejumlah dukungan untuk penyelenggaraan konser tersebut, termasuk memfasilitasi pengurusan visa bagi para seniman melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta kemudahan perizinan masuk untuk kebutuhan logistik pertunjukan.

Kemenpar juga bekerja sama dengan Garuda Indonesia melalui Program Tiket Penerbangan Gratis atau Free Add-on Tickets bagi wisatawan mancanegara sesuai ketentuan program.

Melalui program tersebut, wisatawan mancanegara yang menggunakan Garuda Indonesia dengan tujuan utama Jakarta atau Bali dapat memperoleh tiket penerbangan domestik pulang-pergi menuju Yogyakarta.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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