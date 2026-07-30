Green Jobs Pariwisata Bisa Serap 5,3 Juta Pekerja, Kemenpar: Serapan SDM Masih Rendah

JawaPos.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkirakan kebutuhan tenaga kerja hijau (green jobs) di sektor pariwisata akan terus meningkat.

Berdasarkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan tersebut diproyeksikan mencapai 5,3 juta tenaga kerja pada skenario optimistis.

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kemenpar Faisal mengatakan, besarnya kebutuhan tersebut harus menjadi momentum mempercepat transformasi sumber daya manusia (SDM) pariwisata.

Sehingga mereka mampu memenuhi tuntutan industri yang semakin mengadopsi prinsip ekonomi hijau.

"Di sektor pariwisata itu yang optimistis sampai 2029 itu ada 5,3 juta tenaga kerja. Yang paling pesimis itu 3,2 juta tenaga kerja," ujarnya di acara Forum Bisnis Ketenagakerjaan Pariwisata di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Faisal, transformasi tersebut didorong oleh perubahan standar industri global yang semakin menekankan tata kelola bisnis yang efisien, berkelanjutan, serta peduli terhadap lingkungan melalui konsep blue economy, green economy, dan circular economy.

Ia menjelaskan, kompetensi baru dibutuhkan mulai dari pengelolaan sampah, efisiensi energi, hingga pemanfaatan energi listrik.

Standar tersebut kini telah diterapkan di tiga subsektor utama, yakni transportasi pariwisata, akomodasi dan restoran, serta destinasi wisata. "Sehingga tenaga kerja ke depan harus memiliki kompetensi itu," kata Faisal.

Ia mengingatkan, apabila Indonesia tidak segera menyiapkan SDM dengan kompetensi yang sesuai, peluang kerja tersebut berpotensi diisi tenaga kerja dari negara yang lebih siap menerapkan standar ekonomi hijau. "Dan ini harus kita respon," ujarnya.

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