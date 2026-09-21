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Senin, 21 September 2026 | 17.12 WIB

Dari The Langham hingga Amanjiwo, Daftar 47 Hotel dan Resor Indonesia Masuk 'Michelin Keys 2026'

Penampakan Dalem Jiwo Suite, Amanjiwo, dekat Candi Borobudur. (Amanjiwo) - Image

Penampakan Dalem Jiwo Suite, Amanjiwo, dekat Candi Borobudur. (Amanjiwo)

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata mengapresiasi pelaku industri pariwisata atas keberhasilan 47 hotel dan resor dari Indonesia masuk dalam daftar teratas Michelin Keys 2026 di Global Michelin Guide.

Bercermin dari berbagai prestasi yang didapat, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak industri memanfaatkan momentum ini untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Widiyanti, dikutip Senin (21/9).

Dari seleksi ketat yang melibatkan sekitar 9 ribu properti di seluruh dunia, Indonesia berhasil mencatatkan 3 hotel dan resor untuk kualifikasi 3 Keys, 11 hotel dan resor untuk 2 Keys, serta 33 hotel dan resor untuk 1 Key.

Daftar tersebut dipublikasikan dalam edisi terbaru Michelin Keys pada tanggal 18 September 2026. Berikut rinciannya:

Tiga hotel dan resor meraih 3 Keys (An Extraordinary Stay):

  1. Nihi Sumba (Sumba, NTT),
  2. Amanjiwo (Magelang, Jawa Tengah), dan
  3. Mandapa Ritz Carlton Reserve (Ubud, Bali).

Sebelas hotel dan resor meraih kualifikasi 2 Keys (An Exceptional Keys):

  1. Amankila,
  2. The Sanchaya,
  3. The Apurva Kempinski Bali,
  4. Soori Bali,
  5. Capella Ubud,
  6. Four Season Hotel Jakarta,
  7. Bvlgari Resort Bali,
  8. Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay,
  9. Buahan a Banyan Tree Escape,
  10. The Langham Jakarta, dan
  11. Raffles Bali.

Sebanyak 33 hotel meraih 1 Key (A Very Special Stay):

  1. Como Shambala Estate,
  2. Capung Sebali,
  3. Amandari,
  4. Viceroy Bali,
  5. Bisma Eight Ubud,
  6. Plataran Komodo Resort and Spa,
  7. Desa Potato Head Bali,
  8. Blue Karma Village,
  9. Cap Koroso,
  10. Hotel Tugu Lombok,
  11. La Reserve 1785 Canggu,
  12. Lost Lindeberg,
  13. The Puri Villas and Spa,
  14. Revivo Wellness Resort Nusa Dua Bali,
  15. Nirjhara,
  16. Jimbaran Puri: A Belmond Hotel Bali,
  17. Samsara Ubud,
  18. The Ridge Bali,
  19. The Legian Seminyak,
  20. Raffles Jakarta,
  21. Hotel Le Temple Borobudur,
  22. The Dharmawangsa Jakarta,
  23. Four Season Resort Bali at Sayan,
  24. Innit Lombok,
  25. Garrya Bianti Yogyakarta,
  26. The St. Regis Jakarta,
  27. The Ungasan Cliffton Resort,
  28. Jumaerah Bali,
  29. Desa Hay Canggu,
  30. Park Hyatt Jakarta,
  31. Taaktana Luxury Collection Resort and Spa Labuan Bajo,
  32. The Orient Jakarta: a Royal Hideaway Hotel, dan
  33. The St. Regis Bali Resort.

Sebelumnya pada tahun 2025, 33 hotel dan resor Indonesia telah lebih dulu masuk ke dalam daftar Michelin Keys. Daftar ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah hotel pemegang Michelin Keys terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Thailand.

Editor: Estu Suryowati
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