Dari The Langham hingga Amanjiwo, Daftar 47 Hotel dan Resor Indonesia Masuk 'Michelin Keys 2026'

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata mengapresiasi pelaku industri pariwisata atas keberhasilan 47 hotel dan resor dari Indonesia masuk dalam daftar teratas Michelin Keys 2026 di Global Michelin Guide.

Bercermin dari berbagai prestasi yang didapat, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak industri memanfaatkan momentum ini untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Widiyanti, dikutip Senin (21/9).

Dari seleksi ketat yang melibatkan sekitar 9 ribu properti di seluruh dunia, Indonesia berhasil mencatatkan 3 hotel dan resor untuk kualifikasi 3 Keys, 11 hotel dan resor untuk 2 Keys, serta 33 hotel dan resor untuk 1 Key.

Daftar tersebut dipublikasikan dalam edisi terbaru Michelin Keys pada tanggal 18 September 2026. Berikut rinciannya:

Tiga hotel dan resor meraih 3 Keys (An Extraordinary Stay):

Nihi Sumba (Sumba, NTT), Amanjiwo (Magelang, Jawa Tengah), dan Mandapa Ritz Carlton Reserve (Ubud, Bali). Sebelas hotel dan resor meraih kualifikasi 2 Keys (An Exceptional Keys):

Amankila, The Sanchaya, The Apurva Kempinski Bali, Soori Bali, Capella Ubud, Four Season Hotel Jakarta, Bvlgari Resort Bali, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Buahan a Banyan Tree Escape, The Langham Jakarta, dan Raffles Bali. Sebanyak 33 hotel meraih 1 Key (A Very Special Stay):