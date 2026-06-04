Anti Gagal! Ini 10 Tips Membakar Sate Madura agar Matang Sempurna dan Tidak Gosong

JawaPos.com - Sate menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki banyak penggemar. Aroma daging yang dibakar di atas bara api, dipadukan dengan bumbu kacang dan kecap manis, membuat makanan ini selalu menggugah selera. Namun, di balik kelezatannya, membakar sate ternyata membutuhkan teknik khusus agar hasilnya matang merata dan tidak gosong.

Bagi pemula, proses membakar sate sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit yang mengalami sate gosong di luar tetapi masih mentah di bagian dalam. Ada juga yang kesulitan menjaga bara api agar tetap stabil selama proses pembakaran berlangsung.

Melansir dari kanal YouTube Sate Madura Official, berikut sejumlah tips dan trik membakar sate Madura untuk pemula agar hasilnya empuk, matang sempurna, dan menggugah selera.

Baca Juga:Cara Mudah Membuat Keju Cheddar Bubuk Sendiri di Rumah dengan Hasil Praktis dan Tahan Lama

1. Gunakan Arang yang Tepat untuk Membakar Sate

Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih jenis arang. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa arang kayu menjadi pilihan utama karena lebih mudah didapat dan harganya relatif murah dibanding arang batok kelapa.

Meski begitu, arang kayu juga memiliki beberapa jenis kualitas. Arang dengan kualitas lebih baik biasanya memiliki bara yang lebih stabil dan tahan lama, meski harganya sedikit lebih mahal.

Sebelum mulai membakar sate, arang harus dipastikan benar-benar menyala dan menghasilkan bara merah yang merata agar proses pembakaran berjalan maksimal.

2. Lumuri Sate dengan Bumbu secara Merata

Salah satu kunci sate Madura yang lezat terletak pada proses pelumuran bumbu. Daging sate mentah langsung dilumuri menggunakan bumbu kacang dan kecap manis sebelum dibakar.