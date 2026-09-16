Soal Kematian Serda Ahmad Muzammil Farisa, Ibunda: Hati Saya Benar-benar Hancur

Foto keluarga mendiang Serda Ahmad Muzammil Farisa terpampang di rumah duka di Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. AJI PUTRA/JAWA POS RADAR MAGETAN
JawaPos.com - Kematian Serda Ahmad Muzammil Farisa yang dianiaya seniornya membuat keluarga terpukul. Apalagi, Prajurit TNI AU berusia 22 tahun itu dikenal sebagai sosok anak yang baik.
Retno Setyorini, ibunda dari Serda Ahmad Muzammil Farisa mengatakan pria yang akrab disapa Faris itu merupakan anak penurut, pendiam, ramah, dan menjadi kebanggaan keluarga.
Kini, kenangan tentang Faris tersisa di rumah duka di Desa Jonggrang, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.
Di tengah luka kehilangan putranya, Retno masih mengingat betul kebiasaan Faris yang selalu berusaha menjaga salat lima waktu.
’’Sebagai seorang ibu, hati saya benar-benar hancur. Sepanjang hidupnya, anak saya tidak pernah sekalipun membantah perkataan orang tua. Dia anak yang hebat dan penurut,’’ tutur Retno, dikutip Radar Madiun (Jawa Pos Group), Rabu (16/9).
Menjaga salat menjadi salah satu pesan yang selalu disampaikan Retno kepada Faris. Setiap berkomunikasi melalui telepon, dia tak pernah lupa mengingatkan putranya agar tidak meninggalkan kewajiban tersebut.
Pesan itu, menurut Retno, benar-benar dipegang Faris. Dia mengaku mendapat cerita dari senior putranya di Lanud Halim Perdanakusuma bahwa Faris dikenal disiplin menjalankan salat.
Namun, Kamis (10/9) dini hari menjadi waktu yang tak akan mudah dilupakan Retno. Sekitar pukul 04.15, selepas bangun dan bersiap melaksanakan salat Subuh, dia menyalakan ponselnya.
Rentetan panggilan tak terjawab dan pesan WhatsApp memenuhi layar. Firasat buruk seketika muncul. Retno kemudian menghubungi salah seorang rekan seangkatan Faris dari letting 53.
Saat itu, dia belum mendapatkan penjelasan mengenai kondisi putranya dan hanya diminta bersabar serta ikhlas. Kepastian yang menghancurkan hati justru didapat ketika Retno membuka grup WhatsApp paguyuban orang tua letting 53. Ucapan belasungkawa telah memenuhi percakapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022