Sepekan Pasca Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II: Basarnas Akhiri Monitoring, Tak Temukan Bangkai Kapa

Petugas saat melakukan kegiatan monitoring aktif melalui jalur udara pada Minggu (9/8). (Dok/Basarnas Surabaya)
JawaPos.com - Tepat sepekan pasca insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Utara Sumenep, Minggu (2/8), Basarnas Surabaya mengakhiri kegiatan penyisiran dan monitoring aktif.
Kabar tersebut disampaikan Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, setelah pihaknya melakukan operasi SAR selama tiga hari dan dialihkan menjadi operasi kesiapsiagakan mulai hari keempat, Rabu (5/8).
"Pada Minggu (9/8), Kantor SAR Surabaya mengakhiri kegiatan monitoring aktif terhadap KMP Mutiara Sentosa II, setelah 4 hari berupaya melakukan penyisiran di perairan utara Madura," ucap Nanang.
Ia menjelaskan monitoring aktif telah dilakukan Kantor SAR Surabaya sejak status operasi SAR dialihkan Kepala Basarnas menjadi kegiatan pemantauan pada Selasa (4/8), setelah 238 korban terevakuasi.
Rincian korbannya, 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Jumlah tersebut dikatakan Kepala Basarnas, Marsdya TNI Mohammad Syafii sudah sesuai dengan manifes yang dilaporkan KSOP dan operator kapal.
"Adapun operasi kesiapsiagaan dimulai Rabu (5/8). Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan sejumlah Alut SAR untuk memantau dan menyisir perairan utara Madura," imbuhnya.
Penyisiran dari jalur laut dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi dan satu unit RIB Pos SAR Sumenep. Sementara pemantauan dari udara dilakukan dengan Helikopter BASARNAS AW139 HR1301.
Nanang menjelaskan, keputusan mengakhiri kegiatan monitoring aktif dilakukan setelah tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan bangkai KMP Mutiara Sentosa II atau korban yang mungkin belum ditemukan.
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