Hadir di Bali Interfood Expo 2026, BPDP Kenalkan Potensi Produk Turunan Kakao

JawaPos.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut meramaikan Bali Interfood Expo 2026 sebagai bagian dari upaya BPDP memperkenalkan peran dan program BPDP kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor Food & Beverage dan Hospitality.

Bali Interfood Expo 2026 yang digelar pada 2 – 4 September 2026 ini merupakan pameran internasional yang mempertemukan produsen, importir, distributor, HoReCa buyers, food processors, dan berbagai profesional industri. Penyelenggaraan ke-7 ini diikuti lebih dari 150 perusahaan dari lebih dari 15 negara, dengan luas area sekitar 4.400 m² serta target lebih dari 10.000 trade visitors dan lebih dari 500 business matching.

“Bali Interfood Expo menjadi ruang yang tepat bagi BPDP untuk memperkenalkan bahwa komoditas perkebunan tidak berhenti pada produk bahan baku, tetapi memiliki potensi yang luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah. Melalui interaksi langsung di booth, kami ingin masyarakat semakin mengenal peran BPDP sekaligus melihat lebih dekat potensi hilirisasi komoditas perkebunan Indonesia,” ujar Bryan M. Chaerandi, BPDP.

Kehadiran BPDP dalam pameran ini juga diarahkan untuk memperluas komunikasi dengan pelaku industri yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan produk turunan perkebunan.

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Selain menghadirkan booth, BPDP turut melibatkan UMKM Cokelatin Signature dalam kegiatan untuk memperkenalkan produk dan potensi pengembangan usaha pada forum yang mempertemukan pelaku usaha dan buyer sektor Food & Beverage.

“Kami berharap kehadiran BPDP di forum seperti ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membuka lebih banyak ruang kolaborasi dan memperkenalkan berbagai potensi produk turunan perkebunan kepada masyarakat maupun pelaku industri,” tambah Bryan.

Selama tiga hari pameran, BPDP secara aktif melaksanakan edukasi program, interaksi dengan pengunjung, dan berbagai aktivasi booth. Kehadiran tersebut mendapat apresiasi dengan diraihnya penghargaan sebagai Stand Terbaik dalam Bali Interfood Expo 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap konsep, penyajian, dan pelaksanaan booth BPDP selama kegiatan.

Pencapaian tersebut sekaligus memperkuat fungsi booth BPDP sebagai media komunikasi publik yang interaktif dalam meningkatkan visibilitas dan awareness masyarakat serta pelaku usaha terhadap BPDP dan program-program yang dikelolanya.