Ketika Jokowi Bersama Kaesang Dipanggil Warga di Acara Khitanan

JawaPos.com - KH Muhammad Busthomi, pengasuh Yayasan Al-Busthomi, menggelar syukuran atas khitanan anaknya pada Sabtu (12/9). Acara khitanan itu dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Tiba di Yayasan Al-Bhustomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jokowi dikalungi bunga oleh Ustad Ujang Busthomi--panggilan KH Muhammad Busthomi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu disambut dengan iringan drum band dari Alman Panguragan dan Paksi Naga Liman, Kereta Kencana milik Kraton Kanoman. Dalam acara itu, Jokowi berjalan sepanjang 1 kilometer sambil menyapa warga untuk menuju tempat acara.

Jokowi juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan masyarakat yang hadir. Warga pun histeris memanggil nama Jokowi. "Pak Jokowi, sini, Pak Jokowi,” ucap warga desa.

Sementara para pedagang juga memanggil Jokowi untuk mampir. "Jualan apa?" tanya Jokowi.

"Bakso, Pak. Mampir, Pak. Sehat terus ya, Pak Jokowi,” kata seorang pedagang.