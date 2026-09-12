Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Sabtu, 12 September 2026 | 20.59 WIB

Ketika Jokowi Bersama Kaesang Dipanggil Warga di Acara Khitanan

Jokowi menghadiri acara syukuran khitanan anak KH Muhammad Busthomi di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (Dok. DPP PSI) - Image

Jokowi menghadiri acara syukuran khitanan anak KH Muhammad Busthomi di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. (Dok. DPP PSI)

JawaPos.com - KH Muhammad Busthomi, pengasuh Yayasan Al-Busthomi, menggelar syukuran atas khitanan anaknya pada Sabtu (12/9). Acara khitanan itu dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Tiba di Yayasan Al-Bhustomi Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jokowi dikalungi bunga oleh Ustad Ujang Busthomi--panggilan KH Muhammad Busthomi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu disambut dengan iringan drum band dari Alman Panguragan dan Paksi Naga Liman, Kereta Kencana milik Kraton Kanoman. Dalam acara itu, Jokowi berjalan sepanjang 1 kilometer sambil menyapa warga untuk menuju tempat acara. 

Jokowi juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan masyarakat yang hadir. Warga pun histeris memanggil nama Jokowi. "Pak Jokowi, sini, Pak Jokowi,” ucap warga desa.

Sementara para pedagang juga memanggil Jokowi untuk mampir. "Jualan apa?" tanya Jokowi.

"Bakso, Pak. Mampir, Pak. Sehat terus ya, Pak Jokowi,” kata seorang pedagang.

Dalam kegiatan itu Jokowi didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsunya. Terlihat juga Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kubu Gus Alex Minta Hadirkan Jokowi, Begini Respons KPK - Image
Kasuistika

Kubu Gus Alex Minta Hadirkan Jokowi, Begini Respons KPK

Jumat, 11 September 2026 | 17.44 WIB

Jokowi Diminta jadi Saksi Sidang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya - Image
Kasuistika

Jokowi Diminta jadi Saksi Sidang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya

Kamis, 10 September 2026 | 23.51 WIB

Muhadjir Ungkap Jokowi Izinkan Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji jadi Visa Mujamalah - Image
Kasuistika

Muhadjir Ungkap Jokowi Izinkan Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji jadi Visa Mujamalah

Rabu, 2 September 2026 | 02.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore