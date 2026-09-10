Kronologi Santriwati Sleman Diduga Diperkosa Pengasuh Ponpes hingga Hamil 8 Bulan

Ilustrasi pelecehan seksual (Dok/JawaPos)
JawaPos.com - Seorang santriwati berinisial FN mengaku diperkosa atau dirudapaksa sebanyak dua kali oleh NH alias GN di Pondok Pesantren Ash-Sholihah Jonggrangan, Sleman, DIY.
Kuasa hukum korban, Gusti Rian Saputra mengatakan,berdasarkan keterangan korban, kejadian memilukan tersebut terjadi pada akhir Desember 2025 dan Januari 2026.
Kasus rudapaksa itu kini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Sleman pada Senin (7/9).
Keterangan korban diperkuat pernyataan pihak Ponpes Ash-Sholihah yang menyatakan bahwa GN mengakui telah berhubungan seksual dengan korban secara paksa dan tanpa persetujuan korban.
Gusti mengungkapkan, perlakuan tidak pantas dialami korban setelah dirinya diminta datang ke ruangan GN dengan alasan yang bersangkutan sedang sakit dan membutuhkan pertolongan.
Setelah berada di dalam ruangan, GN langsung mengunci pintu dan korban dipaksa melakukan hubungan seksual.
“Saya takut dan berusaha keluar, tetapi saya tidak bisa melarikan diri,” ujar Gusti menirukan keterangan korban saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (10/10).
Setelah dirudapaksa, korban mengaku diminta GN untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua, saudara, maupun teman dekatnya.
Terlapor bahkan disebut mengancam bakal menghancurkan keluarga korban apabila mengetahui kejadian tersebut.
Gusti melanjutkan, korban mengaku kembali dilecehkan terlapor pada Januari 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar