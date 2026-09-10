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Dadang Kurnia
Kamis, 10 September 2026 | 23.58 WIB

Kronologi Santriwati Sleman Diduga Diperkosa Pengasuh Ponpes hingga Hamil 8 Bulan

Ilustrasi pelecehan seksual (Dok/JawaPos) - Image

Ilustrasi pelecehan seksual (Dok/JawaPos)

JawaPos.com - Seorang santriwati berinisial FN mengaku diperkosa atau dirudapaksa sebanyak dua kali oleh NH alias GN di Pondok Pesantren Ash-Sholihah Jonggrangan, Sleman, DIY.

Kuasa hukum korban, Gusti Rian Saputra mengatakan,berdasarkan keterangan korban, kejadian memilukan tersebut terjadi pada akhir Desember 2025 dan Januari 2026.

Kasus rudapaksa itu kini telah dilaporkan secara resmi ke Polres Sleman pada Senin (7/9).

Keterangan korban diperkuat pernyataan pihak Ponpes Ash-Sholihah yang menyatakan bahwa GN mengakui telah berhubungan seksual dengan korban secara paksa dan tanpa persetujuan korban.

Gusti mengungkapkan, perlakuan tidak pantas dialami korban setelah dirinya diminta datang ke ruangan GN dengan alasan yang bersangkutan sedang sakit dan membutuhkan pertolongan.

Setelah berada di dalam ruangan, GN langsung mengunci pintu dan korban dipaksa melakukan hubungan seksual.

“Saya takut dan berusaha keluar, tetapi saya tidak bisa melarikan diri,” ujar Gusti menirukan keterangan korban saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (10/10).

Setelah dirudapaksa, korban mengaku diminta GN untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua, saudara, maupun teman dekatnya.

Terlapor bahkan disebut mengancam bakal menghancurkan keluarga korban apabila mengetahui kejadian tersebut.

Gusti melanjutkan, korban mengaku kembali dilecehkan terlapor pada Januari 2026.

Editor: Bayu Putra
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