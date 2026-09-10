Santriwati di Sleman Hamil 8 Bulan, Diduga Diperkosa Pengasuh Ponpes

JawaPos.com - Seorang santriwati berinisial FN kini tengah mengandung delapan bulan, akibat dugaan pemerkosaan atau rudapaksa oleh pengasuh pondok pesantren berinisial NH alias GN.

Kuasa hukum korban, Gusti Rian Saputra mengungkapkan, kliennya dilecehkan sebanyak dua kali di Pondok Pesantren Ash-Sholihah Jonggrangan, Sleman, DIY, pada akhir Desember 2025 dan Januari 2026.

Perkara ini telah dilaporkan secara resmi ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman dan teregistrasi dengan nomor STTLP/B/657/IX/2026/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I. YOGYAKARTA.

Gusti menegaskan, laporan ini adalah langkah hukum mutlak untuk meminta keadilan dan perlindungan dari negara bagi korban.

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Ia pun mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat mengambil langkah hukum secara konkret dan terukur.

"Kami mendesak Polres Sleman untuk segera melakukan langkah hukum secara konkret dan terukur. Jangan sampai korban sudah menghadapi dampak yang begitu berat, tetapi proses hukumnya justru berjalan tanpa kepastian," kata Gusti kepada JawaPos.com, Kamis (10/9).

Gusti membeberkan, dugaan tindak pidana ini tidak sekadar hubungan di luar nikah, melainkan sarat akan unsur kekerasan, pemaksaan, dan penyalahgunaan relasi kuasa.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan intimidasi fisik yang dialami korban terkait rudapaksa itu.

Antara lain penguncian pintu ruangan dari dalam dan penghalangan saat korban mencoba melarikan diri.

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