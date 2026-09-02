Karhutla Gunung Semeru Hanguskan 600 Hektare, BPBD Jatim Kerahkan Heli Water Bombing

BPBD Jatim kerahkan helikopter PK-DAP untuk memadamkan kebakaran di Gunung Semeru. (Dok. BPBD Jatim)
JawaPos.com - Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Jatim, Gatot Soebroto mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Semeru yang terjadi sejak 26 Agustus 2026, telah menghanguskan sekitar 600 hektare lahan.
Merespon kondisi tersebut, BPBD Jatim mulai mengerahkan helikopter untuk aksi pemadaman lewat jalur udara melalui water bombing, Rabu (2/9).
Percepatan pemadaman dilakukan dengan menerjunkan helikopter PK-DAP milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didatangkan dari Lampung. Fokus operasi water bombing hari ini menyasar kawasan tebing punggungan di sebelah Barat Pos 1 Pendakian, Desa Ranupane, Kecamatan Senduro.
"Kendala di lokasi adalah angin yang kencang. Selain membuat api cepat menjalar, operasi water bombing juga terkendala, akibat hempasan angin," kata Gatot melalui siaran tertulisnya.
Hingga pukul 12.00 WIB, helikopter berkapasitas bucket 1.000 liter tersebut telah melakukan water bombing sebanyak 21 kali, dengan total curahan air mencapai 21.000 liter di lokasi sasaran
Gatot mengungkapkan, hingga saat ini masih ada dua titik api yang masih menyala di kawasan Gunung Semeru, yakni, di sekitaran Ranu Kumbolo dan di Ranu Pane B29, yang lokasinya jauh, curam, dan sulit dijangkau lewat darat.
Gatot menambahkan, selain penanganan lewat jalur udara, upaya pemadaman api juga tetap dilakukan lewat jalur darat oleh tim gabungan.
Tim jalur darat melakukan pemadaman secara manual dan membuat sekat bakar untuk memutus jalur perambatan api agar tidak meluas ke rumah penduduk.
"Semoga besok cuacanya lebih mendukung, karena angin yang kencang mempengaruhi keamanan unit helikopter saat melakukan operasi water bombing," ujarnya.
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Jawa Pos
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