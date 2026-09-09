Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 9 September 2026 | 16.40 WIB

Ancaman Angin Kencang Meluas di 14 Daerah Jatim, Ini Daftarnya

Ilustrasi angin kencang. (Magnific) - Image

Ilustrasi angin kencang. (Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengeluarkan peringatan dini terkait ancaman angin kencang yang meluas di Jatim pada Rabu (9/9).

Berdasarkan data infografis yang diterbitkan BMKG Juanda pukul 08.49 WIB, potensi angin kencang tersebar di kawasan Tapal Kuda, Mataraman, hingga wilayah Kepulauan Madura.

Setidaknya ada 14 kabupaten/ kota yang berpotensi dilanda angin kencang hari ini. Meliputi Banyuwangi, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Data menunjukkan bahwa kecepatan angin di sejumlah daerah terdampak berembus jauh di atas batas normal. Hembusan angin tertinggi tercatat berada di Kabupaten Probolinggo dengan kecepatan mencapai 40,5 kilometer per jam.

Kemudian di Kabupaten Sumenep kecepatan angin berada di 38,1 kilometer per jam, Kabupaten Kediri 37,8 kilometer per jam, Kota Kediri 36,7 kilometer per jam, serta Kabupaten Nganjuk 36,3 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang, baliho atau papan reklame roboh, serta kerusakan fasilitas atap bangunan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Puan Minta Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Dikaji Dulu - Image
Nasional

Puan Minta Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Dikaji Dulu

Rabu, 9 September 2026 | 00.42 WIB

El Nino Masih Panjang, BMKG: Masa-masa Paling Berat Terasa Sampai September  - Image
Nasional

El Nino Masih Panjang, BMKG: Masa-masa Paling Berat Terasa Sampai September 

Senin, 7 September 2026 | 23.20 WIB

Langkah BMKG dan BNPB Jika Tak Ada Awan Hujan untuk OMC di Daerah Terdampak Abu Vulkanik - Image
Nasional

Langkah BMKG dan BNPB Jika Tak Ada Awan Hujan untuk OMC di Daerah Terdampak Abu Vulkanik

Senin, 7 September 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore