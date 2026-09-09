Ancaman Angin Kencang Meluas di 14 Daerah Jatim, Ini Daftarnya

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda mengeluarkan peringatan dini terkait ancaman angin kencang yang meluas di Jatim pada Rabu (9/9).

Berdasarkan data infografis yang diterbitkan BMKG Juanda pukul 08.49 WIB, potensi angin kencang tersebar di kawasan Tapal Kuda, Mataraman, hingga wilayah Kepulauan Madura.

Setidaknya ada 14 kabupaten/ kota yang berpotensi dilanda angin kencang hari ini. Meliputi Banyuwangi, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Data menunjukkan bahwa kecepatan angin di sejumlah daerah terdampak berembus jauh di atas batas normal. Hembusan angin tertinggi tercatat berada di Kabupaten Probolinggo dengan kecepatan mencapai 40,5 kilometer per jam.

Kemudian di Kabupaten Sumenep kecepatan angin berada di 38,1 kilometer per jam, Kabupaten Kediri 37,8 kilometer per jam, Kota Kediri 36,7 kilometer per jam, serta Kabupaten Nganjuk 36,3 kilometer per jam.