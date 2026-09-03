TNI Kirim 1.012 Prajurit Bantu Tangani Erupsi Sinabung, 8 Desa Sudah Kosong

JawaPos.com - TNI telah menyiagakan 1.012 prajurit untuk membantu penanggulangan dampak bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut)

Ribuan pasukan itu dikerahkan pasca otoritas terkait meningkatkan level aktivitas Gunung Sinabung menjadi siaga.

Inisiatif tersebut diambil meski belum ada permintaan dari pemerintah daerah (pemda) setempat.

”TNI melaksanakan respons cepat sekaligus langkah antisipatif menyikapi meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara,” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/9).

Selain ribuan prajurit, TNI juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung operasi.

Tujuannya untuk mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi. Mengingat potensi erupsi masih ada.

”Kesiapan TNI didukung kendaraan, perlengkapan evakuasi, alat kesehatan dan komunikasi, serta penyiapan lokasi evakuasi,” kata dia.

Saat ini, TNI juga sudah menyiapkan Posko Utama di Markas Kodim 0205/Tanah Karo dan Poskotis di Koramil 04/Simpang Embat untuk mendukung koordinasi dan penanganan di lapangan.

TNI mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 hingga 4,5 kilometer dari puncak Gunung Sinabung serta mewaspadai potensi bahaya lahar di sekitar aliran sungai.

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