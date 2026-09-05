50 Masjid di Banda Aceh Dapat Dukungan untuk Ciptakan Lingkungan Ibadah yang Nyaman

JawaPos.com - Kenyamanan lingkungan rumah ibadah menjadi salah satu hal yang perlu dijaga bersama.

Lingkungan masjid yang bersih dan wangi dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah maupun berbagai aktivitas keagamaan.

Upaya tersebut dilakukan Enesis Group bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk

“Wangikan 50 Masjid bersama Kispray Kasturi” di Banda Aceh. “Program ini adalah bukti nyata Enesis Group untuk terus berkontribusi,” ujar Head of Human Resources Services and Public Relations Enesis Group RM Ardiantara.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, itu melibatkan sekitar 100 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan marbot. Mereka menjadi bagian dari penyaluran produk untuk mendukung perawatan dan keharuman lingkungan masjid.

“Setelah kegiatan CSR beberapa bulan lalu di Jakarta, kini kami hadir di Banda Aceh,” kata Ardiantara. Melalui kegiatan tersebut, Enesis Group menyalurkan Kispray Kasturi kepada 50 masjid di wilayah Banda Aceh melalui para DKM dan marbot.

Menurut Ardiantara, penyaluran tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. “Kami ingin memberikan dampak positif sekaligus awareness kepada masyarakat,” tuturnya.