50 Masjid di Banda Aceh Dapat Dukungan untuk Ciptakan Lingkungan Ibadah yang Nyaman

Bantuan disalurkan untuk mendukung kebersihan, keharuman, dan kenyamanan 50 masjid di Banda Aceh. (Istimewa)
JawaPos.com - Kenyamanan lingkungan rumah ibadah menjadi salah satu hal yang perlu dijaga bersama.
Lingkungan masjid yang bersih dan wangi dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah maupun berbagai aktivitas keagamaan.
Upaya tersebut dilakukan Enesis Group bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk
“Wangikan 50 Masjid bersama Kispray Kasturi” di Banda Aceh. “Program ini adalah bukti nyata Enesis Group untuk terus berkontribusi,” ujar Head of Human Resources Services and Public Relations Enesis Group RM Ardiantara.
Kegiatan yang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, itu melibatkan sekitar 100 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan marbot. Mereka menjadi bagian dari penyaluran produk untuk mendukung perawatan dan keharuman lingkungan masjid.
“Setelah kegiatan CSR beberapa bulan lalu di Jakarta, kini kami hadir di Banda Aceh,” kata Ardiantara. Melalui kegiatan tersebut, Enesis Group menyalurkan Kispray Kasturi kepada 50 masjid di wilayah Banda Aceh melalui para DKM dan marbot.
Menurut Ardiantara, penyaluran tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. “Kami ingin memberikan dampak positif sekaligus awareness kepada masyarakat,” tuturnya.
Kehadiran Kispray Kasturi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan manfaat produk melalui pengalaman yang dekat dengan keseharian masyarakat. Keharuman Kasturi yang khas dihadirkan sebagai pilihan untuk membantu menciptakan suasana masjid yang lebih wangi dan nyaman, terutama pada ruang-ruang yang digunakan bersama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa