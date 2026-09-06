Putri Mahkota Swedia Victoria Tiga Hari di NTB, Jajaki Potensi Kerja Sama dengan Swedia

JawaPos.com - Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tiga hari, 5 hingga 7 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP, badan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyambut langsung Putri Victoria ketika tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Praya. Selama berada di NTB, Putri Victoria diajak melihat sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerja sama antara NTB, Swedia, dan UNDP.

Lombok dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan karena memiliki sejarah kerja sama dengan UNDP. Kerja sama tersebut mencakup pemulihan pascagempa, kesehatan, ekonomi biru, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Di Lombok Utara, Putri Victoria mengunjungi SMKN 1 Pemenang dan Puskesmas Pemenang. Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda untuk melihat pembangunan kembali sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan setelah gempa 2018.

Putri Victoria juga berdialog dengan petani di Desa Sajang mengenai pemulihan pertanian dan sistem irigasi pascabencana.

“Ini kesempatan kami mengenalkan NTB ke dunia,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, kunjungan Putri Victoria juga memperlihatkan bagaimana agenda pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal.

“Beliau melihat langsung pengembangan ekonomi biru, perlindungan ekosistem pesisir, serta program asuransi terumbu karang. Hal itu sebagai sinergi pengelolaan pariwisata bahari dan pelestarian lingkungan laut,” katanya.

Kehadiran Putri Mahkota Swedia tersebut menambah daftar tamu internasional yang berkunjung ke NTB. Sebelumnya, 11 duta besar negara sahabat telah datang ke daerah tersebut.