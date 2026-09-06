Putri Mahkota Swedia Victoria Tiga Hari di NTB, Jajaki Potensi Kerja Sama dengan Swedia

Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree saat bertemu dengan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
JawaPos.com - Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama tiga hari, 5 hingga 7 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP, badan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyambut langsung Putri Victoria ketika tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Praya. Selama berada di NTB, Putri Victoria diajak melihat sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerja sama antara NTB, Swedia, dan UNDP.
Lombok dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan karena memiliki sejarah kerja sama dengan UNDP. Kerja sama tersebut mencakup pemulihan pascagempa, kesehatan, ekonomi biru, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Di Lombok Utara, Putri Victoria mengunjungi SMKN 1 Pemenang dan Puskesmas Pemenang. Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda untuk melihat pembangunan kembali sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan setelah gempa 2018.
Putri Victoria juga berdialog dengan petani di Desa Sajang mengenai pemulihan pertanian dan sistem irigasi pascabencana.
“Ini kesempatan kami mengenalkan NTB ke dunia,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, kunjungan Putri Victoria juga memperlihatkan bagaimana agenda pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal.
“Beliau melihat langsung pengembangan ekonomi biru, perlindungan ekosistem pesisir, serta program asuransi terumbu karang. Hal itu sebagai sinergi pengelolaan pariwisata bahari dan pelestarian lingkungan laut,” katanya.
Kehadiran Putri Mahkota Swedia tersebut menambah daftar tamu internasional yang berkunjung ke NTB. Sebelumnya, 11 duta besar negara sahabat telah datang ke daerah tersebut.
Di antara mereka terdapat Duta Besar Qatar H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Oman H.E. Mohamed Ahmed Salim Al-Shanfari, Maroko H.E. Redouane Houssaini, serta Duta Besar Palestina H.E. Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa