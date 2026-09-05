Santri di Pasuruan Diduga Jadi Korban Asusila saat Menginap di TPQ

JawaPos.com - Niat sejumlah santri menginap di sebuah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, untuk mengikuti persiapan ujian justru berujung dugaan asusila.

Mereka diketahui menginap selama tiga hari di TPQ Darus Shofa. Saat berada di lokasi, sejumlah santri diduga mengalami tindakan asusila oleh seorang pria berinisial NH.

Plt Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan, dugaan kasus tersebut pertama kali dilaporkan oleh dua korban. Peristiwa yang dialami keduanya terjadi saat mereka sedang tidur.

“Saat kedua korban tidur, mereka merasa alat kelaminnya disentuh oleh terduga pelaku hingga kemudian terbangun,” kata Joko saat dihubungi pada Sabtu (5/9).

Setelah korban terbangun, terduga pelaku meminta mereka diam dan kembali tidur. Dugaan tindakan asusila itu kemudian dilakukan secara bergantian terhadap kedua korban.

Kasus itu baru terungkap setelah korban berani bercerita kepada orang tua. Keberanian itu muncul setelah salah satu korban melihat anak lain menangis karena diduga mengalami perlakuan serupa.

“Para korban baru berani menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tua setelah melihat salah satu korban lain menangis,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, dugaan asusila tidak hanya dialami dua korban yang melapor.