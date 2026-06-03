BEM PNJ Minta Kasus Asusila Sesama Jenis di Kampus Tak Fokus pada Identitas Pribadi

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) angkat bicara terkait kasus dugaan tindakan asusila sesama jenis yang terjadi di lingkungan kampus. BEM menegaskan penanganan kasus seharusnya berfokus pada tindakan yang dilakukan, bukan pada identitas pribadi pihak yang terlibat.

Dalam pernyataan resminya, BEM PNJ menyebut setiap bentuk pelanggaran terhadap norma, tata tertib, kode etik, maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus harus disikapi secara serius melalui mekanisme yang berlaku.

Namun, BEM PNJ menilai fokus utama dalam menyikapi suatu persoalan adalah perilaku atau tindakan yang terjadi, bukan asumsi maupun opini yang berkembang mengenai individu tertentu.

“Fokus utama dalam menyikapi suatu permasalahan adalah pada tindakan dan perilaku yang dilakukan, bukan pada asumsi, opini, maupun identitas pribadi seseorang,” tulis BEM PNJ dalam keterangannya di Instagram, dikutip Rabu (3/6).

Soroti Pelanggaran di Ruang Publik BEM PNJ menegaskan apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada perbuatan asusila di ruang publik, pelecehan, perundungan, maupun bentuk pelanggaran lain, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap kasus dua pria yang dipergoki berpelukan dan berciuman di area perpustakaan PNJ hingga videonya viral di media sosial.

Kasus tersebut sebelumnya memicu perhatian civitas akademika dan publik. Pihak kampus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat serta menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa PNJ yang terlibat dalam insiden tersebut.

Minta Transparansi Penanganan Kasus Selain menyoroti substansi pelanggaran, BEM PNJ mengajak mahasiswa turut mengawal proses penanganan kasus yang sedang berjalan.