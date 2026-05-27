Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 28 Mei 2026 | 04.55 WIB

Kemenag Minta Kiai Pelaku Asusila di Ponpes Dihukum Berat

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said. (Dok. Kemenag) - Image

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said. (Dok. Kemenag)

JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong aparat hukum memberikan hukum berat kepada kiai pelaku asusila. Apalagi korban dari perbuatan kiai cabul itu para santri.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said menegaskan, pihaknya mendorong aparat hukum memberikan hukum seberat-beratnya untuk kiai pelaku asusila.

"Kemenag secara tegas mendukung proses hukum terhadap pelaku dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," kata Basnang Said kepada JawaPos.com, Rabu (27/5).

Sikap tegas Direkorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag ini merupakan sebagai respons atas kasus asusila yang kerap "sering" terjadi di lingkungan Pondok Pesantren (ponpes).

Apalagi belakangan ini kasus dugaan pelecehan oleh pimpinan ponpes begitu menyita perhatian publik, khususnya di wilayah Jawa Tengah (Jateng). 

Setelah dugaan pelecehan diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes Ndholo Kusumo di Desa Tlogasari, Kabupaten Pati; kini kasus dugaan asusila diduga dilakukan oleh seorang kiai berinisial AHF yang menghamili santriwati F di Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya, Basnang Said mengaku hanya akan memperbaharui izin operasional ponpes dengan mewajibkan instrumen ramah anak yang aman dari kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di dalamnya.

"Pembaruan regulasi izin operasional perlu dievaluasi agar wali santri dapat melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas di lingkungan ponpes. Caranya dengan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia," sambungnya.

Dia mengimbau ponpes untuk membuka diri dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Imbauan itu sebagai upaya mencegah tindakan yang tidak diinginkan.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Tampang Kiai Cabul Terduga Ayah dari Bayi Santriwati di Pekalongan yang Hamil Misterius - Image
Berita Daerah

Tampang Kiai Cabul Terduga Ayah dari Bayi Santriwati di Pekalongan yang Hamil Misterius

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.20 WIB

Ayah Santriwati di Pekalongan yang Mengaku Hamil tanpa Berhubungan Badan Mengaku Menyesal Cucunya Diadopsi: Siapa Tahu nanti jadi Wali - Image
Kasuistika

Ayah Santriwati di Pekalongan yang Mengaku Hamil tanpa Berhubungan Badan Mengaku Menyesal Cucunya Diadopsi: Siapa Tahu nanti jadi Wali

Kamis, 28 Mei 2026 | 00.56 WIB

Viral Santriwati di Pekalongan Ngaku Hamil Tanpa Berhubungan Badan, Perut Membesar Hanya Waktu Maghrib-Isya, Lalu Mengecil Kembali - Image
Kasuistika

Viral Santriwati di Pekalongan Ngaku Hamil Tanpa Berhubungan Badan, Perut Membesar Hanya Waktu Maghrib-Isya, Lalu Mengecil Kembali

Kamis, 28 Mei 2026 | 00.29 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore