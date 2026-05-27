Kemenag Minta Kiai Pelaku Asusila di Ponpes Dihukum Berat

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said. (Dok. Kemenag)
JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong aparat hukum memberikan hukum berat kepada kiai pelaku asusila. Apalagi korban dari perbuatan kiai cabul itu para santri.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said menegaskan, pihaknya mendorong aparat hukum memberikan hukum seberat-beratnya untuk kiai pelaku asusila.
"Kemenag secara tegas mendukung proses hukum terhadap pelaku dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," kata Basnang Said kepada JawaPos.com, Rabu (27/5).
Sikap tegas Direkorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag ini merupakan sebagai respons atas kasus asusila yang kerap "sering" terjadi di lingkungan Pondok Pesantren (ponpes).
Apalagi belakangan ini kasus dugaan pelecehan oleh pimpinan ponpes begitu menyita perhatian publik, khususnya di wilayah Jawa Tengah (Jateng).
Setelah dugaan pelecehan diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes Ndholo Kusumo di Desa Tlogasari, Kabupaten Pati; kini kasus dugaan asusila diduga dilakukan oleh seorang kiai berinisial AHF yang menghamili santriwati F di Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga:Misteri Kehamilan Santriwati di Pekalongan tanpa Berhubungan Badan Akhirnya Terungkap, Kiai Ponpes Berhasil Diamankan Polisi
Selanjutnya, Basnang Said mengaku hanya akan memperbaharui izin operasional ponpes dengan mewajibkan instrumen ramah anak yang aman dari kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di dalamnya.
"Pembaruan regulasi izin operasional perlu dievaluasi agar wali santri dapat melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas di lingkungan ponpes. Caranya dengan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia," sambungnya.
Dia mengimbau ponpes untuk membuka diri dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Imbauan itu sebagai upaya mencegah tindakan yang tidak diinginkan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat