PNJ Pastikan Penangananan Kasus Asusila Sesama Jenis di Perpustakaan Masih Diproses

Ilustrasi Homoseksual
JawaPos.com - Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memastikan penanganan kasus dugaan tindakan asusila sesama jenis yang terjadi di area perpustakaan kampus, masih dalam proses penelaahan internal. Kampus menegaskan kasus tersebut kini ditangani oleh Komisi Disiplin bersama unit terkait.
Dalam keterangannya, PNJ menyebut proses penanganan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing unit dan aturan yang berlaku di lingkungan kampus.
“Proses penelaahan dan penanganan internal masih berlangsung. Kasus ini sedang ditelaah oleh Komisi Disiplin serta unit terkait sesuai kewenangan masing-masing dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PNJ,” tulis keterangan resmi PNJ yang diterima JawaPos.com, Rabu (3/6).
PNJ menegaskan penanganan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan objektivitas.
Kampus menyatakan setiap langkah penanganan akan dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
“Dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut, PNJ berkomitmen untuk bertindak secara profesional, objektif, dan proporsional,” tulis pihak kampus.
Selain itu, PNJ menegaskan proses pemeriksaan juga dilakukan dengan menjunjung asas keadilan dan praduga tak bersalah.
Kampus menyebut penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat menjadi bagian penting dalam proses penanganan kasus tersebut.
“PNJ tetap mengedepankan asas kehati-hatian, keadilan, praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat,” lanjut pernyataan itu.
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