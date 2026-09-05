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Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 20.50 WIB

Jadi Tersangka, Begini Tampang Pembunuh Mozza Axillia Gunarsa yang Hilang Setahun

Tampang pembunuh Mozza, MDFS. (X: @Lambesahamjja) - Image

Tampang pembunuh Mozza, MDFS. (X: @Lambesahamjja)

JawaPos.com - Tampang dari pelaku pembunuhan remaja perempuan berusia 18 tahun asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Mozza Axillia Gunarsa terungkap di media sosial.

Pelaku sendiri merupakan pria berinisial MDFS (22) yang merupakan warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Adapun sebelumnya pria tersebut ditulis dengan inisial MDVA.

Saat ini, MDFS resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini diungkap oleh Kasat PPA-PPO Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti.

“Iya sudah tersangka,” ungkap Kompol Ni Made Sriniti kepada wartawan, Sabtu (5/9).

Saat ini, perkara tersebut sedang ditangani Polrestabes Semarang. Pelimpahan dilakukan karena lokasi kejadian perkara berada di wilayah Kota Semarang. "Iya sudah dilimpahkan ke kami," jelasnya.

Tak hanya status tersangka, pihak kepolisian juga membenarkan sosok pria yang disebut foto MDFS yang beredar di media sosial.

Sebelumnya diberitakan, hilangnya Mozza Axillia Gunarsa akhirnya mulai menemui titik terang setelah sempat dilaporkan hilang misterius sejak lebih dari setahun lamanya, yakni 25 Juni 2025.

Adapun Mozza menjadi korban pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, menjelaskan bahwa pembunuhan Mozza dilakukan pada 25 Juni 2025, tepat tiga hari setelah laporan kehilangan korban diterima pihak kepolisian.

"Dari situ kita interogasi informasi awal, kita dapati bahwa yang bersangkutan itu diduga kuat melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu kan laporan orang hilang itu itu kan 28 Juni 2025 ya, tiga hari setelah peristiwa," jelas Bodia seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group).

Editor: Bintang Pradewo
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