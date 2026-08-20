Pemprov Jatim Kirim Lagi 64,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan berkapasitas 64,4 ton bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan ini merupakan pengiriman gelombang kedua setelah hari Senin (17/8), di mana Pemprov Jatim mengirimkan bantuan logistik 8,4 ton.

"Jadi kita waktu itu (17 Agustus 2026) bisa kirim 8,4 ton. Dan malam ini yang sudah terkumpul sekitar 64 ton, kita punya target sampai dengan 100 ton," tuturnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (20/8).

Rencananya, bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan KM Dharma Rucitra VII pada Kamis malam (20/8), dengan rute Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Gubernur Khofifah menjelaskan bantuan yang dikirimkan malam ini merupakan hasil konsolidasi BPBD Jatim bersama sejumlah perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban gempa di NTT.

“Cukup banyak yang kita kirim. Bukan cuma makanan, pakaian, dan peralatan mandi. Ada juga obat-obatan yang mana sudah diidentifikasi oleh tim dokter yang sudah lebih dulu kita kirim tanggal 17 Agustus lalu," imbuhnya.

Setibanya di Labuan Bajo, seluruh bantuan akan langsung diserahterimakan kepada Posko Utama BPBD Provinsi NTT untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak, sesuai hasil pemetaan kebutuhan di lapangan.

“Tentu kita berharap bahwa ini bantuan kemanusiaan untuk saudara kita yang terdampak gempa di NTT, agar mereka merasa tidak sendirian, karena semua daerah Indonesia ini gotong royong membantu," ucap Khofifah.

Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di NTT pada Sabtu pagi (15/8).