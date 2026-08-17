Pemprov Jatim Kirim 8,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Pemprov Jawa Timur menyalurkan bantuan logistik 8,4 ton senilai Rp 985 juta untuk korban gempa di NTT. (Humas Pemprov Jatim)
JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur baru saja menyalurkan bantuan logistik seberat 8,4 ton untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan logistik itu diberangkatkan menggunakan satu unit truk dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Ende NTT.
“Nantinya total bantuan dari Jawa Timur diperkirakan sebanyak 100 ton. Yang diberangkatkan hari ini sebanyak 8,4 ton, sisanya akan diberangkatkan tanggal 20 Agustus 2026 menuju Labuan Bajo,” kata Khofifah, Senin (17/8).
Bantuan tersebut adalah hasil konsolidasi BPBD Jawa Timur bersama sumbangsih dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
Pada tahap awal, nilai bantuan yang dikirim ke NTT senilai Rp 985.816.345 (Rp 985 juta).
“Ini bentuk gotong royong jajaran Pemprov Jawa Timur. Bantuan kita konsolidasikan dari BPBD bersama berbagai PD agar kebutuhan yang paling mendesak bagi saudara-saudara kita di NTT dapat segera dikirimkan,” imbuhnya.
Secara rinci, bantuan yang dikirim meliputi 167 unit perlengkapan anak, 125 velbed, 2.024 kaleng makanan siap saji berupa nasi goreng ayam, nasi kare ayam, nasi opor ayam, serta 432 paket lauk pauk.
Selain itu, bantuan juga mencakup 2.076 kaleng Tambah Gizi Koktail, dan 2.076 kaleng Tambah Gizi Kacang Hijau.
Juga 1.600 pack Biskuit Klepon, 2.000 pack Biskuit Minimanis, 1.620 pack Biskuit Marie Susu, dan 2.160 pack Biskuit Malkist Susu.
Bantuan diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, menuju Pelabuhan Soekarno, Ende, Nusa Tenggara Timur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi