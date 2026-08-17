Pemprov Jatim Kirim 8,4 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT

JawaPos.com - Pemprov Jawa Timur baru saja menyalurkan bantuan logistik seberat 8,4 ton untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan logistik itu diberangkatkan menggunakan satu unit truk dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Ende NTT.

“Nantinya total bantuan dari Jawa Timur diperkirakan sebanyak 100 ton. Yang diberangkatkan hari ini sebanyak 8,4 ton, sisanya akan diberangkatkan tanggal 20 Agustus 2026 menuju Labuan Bajo,” kata Khofifah, Senin (17/8).

Bantuan tersebut adalah hasil konsolidasi BPBD Jawa Timur bersama sumbangsih dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Pada tahap awal, nilai bantuan yang dikirim ke NTT senilai Rp 985.816.345 (Rp 985 juta).

“Ini bentuk gotong royong jajaran Pemprov Jawa Timur. Bantuan kita konsolidasikan dari BPBD bersama berbagai PD agar kebutuhan yang paling mendesak bagi saudara-saudara kita di NTT dapat segera dikirimkan,” imbuhnya.

Secara rinci, bantuan yang dikirim meliputi 167 unit perlengkapan anak, 125 velbed, 2.024 kaleng makanan siap saji berupa nasi goreng ayam, nasi kare ayam, nasi opor ayam, serta 432 paket lauk pauk.

Selain itu, bantuan juga mencakup 2.076 kaleng Tambah Gizi Koktail, dan 2.076 kaleng Tambah Gizi Kacang Hijau.

Juga 1.600 pack Biskuit Klepon, 2.000 pack Biskuit Minimanis, 1.620 pack Biskuit Marie Susu, dan 2.160 pack Biskuit Malkist Susu.