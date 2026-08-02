Bahlil Tegaskan Partai Golkar Setia Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Parta Golkar Bahlil Lahadalia saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (2/8/2026). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Partai Golkar akan tetap setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu mengatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan salah satu keputusan politik dari Partai Golkar.
Salah satu keputusan tersebut adalah Partai Golkar mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, Partai Golkar tidak akan membatasi dukungan tersebut pada waktu tertentu, tetapi akan terus berada bersama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau ada pertanyaan sampai kapan kita bersama, tanyakan kepada Bapak Presiden Prabowo sampai kapan. Golkar akan selalu setia bersama pemerintah Bapak Presiden Prabowo," katanya.
Menurutnya, Partai Golkar memiliki posisi penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, terutama dalam mengawal berbagai program yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari sikap politik Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Selain menegaskan dukungan kepada pemerintah, Partai Golkar juga memiliki target meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.
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