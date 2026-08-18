Mikel Arteta Sebut Pep Guardiola sebagai Manajer Terhebat dalam Dunia Sepak Bola

Pep Guardiola dan Mikel Arteta (L'Equipe)
JawaPos.com – Mikel Arteta tanpa ragu menyebut Pep Guardiola sebagai manajer terhebat dalam sejarah sepak bola karena pengaruh dan prestasinya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pelatih Arsenal tersebut menilai Guardiola tidak hanya sukses meraih berbagai trofi, tetapi juga memberikan perubahan besar terhadap perkembangan sepak bola modern.
Arteta memiliki pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya bekerja bersama Guardiola selama empat tahun di Manchester City.
Menurut Arteta, Guardiola telah mendorong para pelatih dan tim di Liga Premier untuk terus berkembang serta menemukan cara baru dalam menghadapi persaingan.
Arteta menilai filosofi, tuntutan, dan metode persiapan pertandingan yang diterapkan Guardiola telah meningkatkan kualitas kompetisi secara keseluruhan.
Pengalaman menghadapi Manchester City di bawah kepemimpinan Guardiola juga membuat Arteta memahami betapa besar pengaruh sang pelatih terhadap sepak bola Inggris.
Meski Guardiola telah meninggalkan Manchester City dan Enzo Maresca mengambil alih posisi pelatih, Arteta menilai warisan Guardiola akan tetap melekat pada klub dan sepak bola Inggris.
Baginya, kehebatan Guardiola tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah trofi, tetapi juga oleh kemampuannya mengubah cara tim memahami dan memainkan sepak bola.
Arteta juga berharap Manchester City tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan sepak bola Inggris.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!