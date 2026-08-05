Evakuasi 2 Pendaki Meninggal di Gunung Piramid Bondowoso Terkendala Medan Curam

Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian dua korban yang terjatuh di gunung Piramid, Bondowoso. (Dokumentasi Basarnas Banyuwangi)
JawaPos.com - Proses evakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Punggung Naga Gunung Piramid, Kecamatan Curahdami, Bondowoso, Jawa Timur, terkendala medan yang curam.
Korban adalah Maliya Finda, 51 tahun, warga Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa, mengatakan tim SAR Gabungan berhasil menemukan keberadaan dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa pagi (4/8).
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Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia (MD) di dasar tebing dengan kedalaman kurang lebih 60 meter. Medan yang curam membuat tim SAR kesulitan melakukan evakuasi.
"Hingga pukul 18.00 WIB, proses evakuasi belum dapat diselesaikan karena kondisi mulai gelap, area kerja yang sangat sempit, serta medan yang curam, sehingga berisiko terhadap keselamatan personel," ujarnya, Rabu (5/8).
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Basarnas memutuskan untuk menghentikan sementara evakuasi pada hari Selasa, lalu dilanjutkan pada keesokan harinya, Rabu (5/8) mulai pukul 06.00 WIB.
"Demi mengutamakan keselamatan personel di medan yang sangat berbahaya, proses evakuasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu, 5 Agustus 2026, pukul 06.00 WIB," imbuh Made.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala SAR Banyuwangi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya dua pendaki di Gunung Piramid. Ia berdoa agar keluarga kedua korban diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini.
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga kedua korban. Tim SAR Gabungan terus berupaya maksimal melakukan pencarian hingga korban berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi," pungkasnya.
Kronologi singkat
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