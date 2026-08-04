2 Pendaki yang Hilang di Gunung Piramid Bondowoso Ditemukan Meninggal

JawaPos.com - Dua pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal, Selasa (4/8).

Korban adalah Maliya Finda, 51 tahun, warga Darmo, Wonokromo, Kota Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, kedua korban ditemukan pada Selasa (4/8) sekitar pukul 12.13 WIB di bawah kawasan Punggung Naga di kedalaman sekitar 60 meter.

"Untuk dua orang pendaki yang dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Piramid telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," terangnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jember pada Selasa (4/8).

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Korban diketahui melakukan pendakian sejak Minggu (2/8). Keduanya menitipkan sepeda motor Yamaha NMAX merah bernomor polisi P 2938 ES yang dinaiki di rumah seorang warga setempat.

Kecurigaan muncul ketika hingga Senin (3/8) pukul 17.30 WIB, sepeda motor korban belum juga diambil.

Padahal umumnya, jalur pendakian Gunung Piramid dapat ditempuh dengan naik-turun dalam waktu sekitar 8 jam.

Laporan tersebut lalu ditindaklanjuti melalui operasi SAR yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI-Polri, relawan, dan pemandu gunung.