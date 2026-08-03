Pendaki Legendaris Nirmal Purja Meninggal Dunia Bersama 9 Orang dalam Longsor Gunung Salju

Nirmal Purja (Instagram @nimsdaistore)
JawaPos.com – Pendaki gunung ternama asal Nepal, Nirmal Purja, meninggal dunia bersama sembilan pendaki lainnya akibat longsor salju saat menjalankan ekspedisi di Broad Peak, Pakistan.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (3/8), Tragedi tersebut terjadi pada Kamis (30/7/2026), ketika rombongan yang dipimpin Purja sedang mendaki gunung setinggi 8.051 meter yang merupakan puncak tertinggi ke-12 di dunia.
Perusahaan ekspedisi Elite Exped mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi di media sosial.
Tim penyelamat Pakistan segera melakukan operasi pencarian setelah rombongan pendaki dilaporkan hilang akibat longsoran salju. Hingga Sabtu, petugas berhasil menemukan beberapa jenazah meskipun cuaca buruk dan lokasi yang terpencil menghambat proses evakuasi.
Pemerintah Gilgit-Baltistan mengidentifikasi sejumlah korban, di antaranya pendaki Nepal Pur Bahadur Gurung, pendaki Oman Nadhira Al Harthy, dan pendaki Amerika Serikat Mallory Geis.
Nirmal Purja dikenal sebagai salah satu pendaki paling berpengaruh di dunia setelah mencatat rekor mendaki 14 gunung tertinggi di dunia hanya dalam waktu 189 hari pada 2019. Prestasi tersebut diabadikan dalam film dokumenter Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible dan mengangkat namanya ke tingkat internasional.
Sebelum menjadi pendaki profesional, Purja merupakan mantan prajurit kelahiran Nepal yang bertugas di Angkatan Darat Britania Raya.
Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Purja dan para pendaki lainnya serta menyebut tragedi tersebut mengejutkan masyarakat. Menurutnya, dedikasi dan keberanian para korban akan terus dikenang sebagai inspirasi bagi dunia pendakian gunung.
Tragedi di Broad Peak kembali menjadi pengingat besarnya risiko yang dihadapi para pendaki saat menaklukkan puncak-puncak tertinggi di dunia.
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