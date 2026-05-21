4 Hari Bertaruh Nyawa, Pendaki Semeru yang Terperosok ke Jurang Sedalam 375 Meter Berhasil Dievakuasi Selamat

JawaPos.com - Setelah berjibaku selama kurang lebih empat hari, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang terperosok di jurang Gunung Semeru, dalam keadaan selamat, Jumat (5/6).

Korban merupakan Cakra, 18 tahun. Dari informasi yang dihimpun, remaja tersebut mendaki gunung Semeru secara ilegal melalui jalur Candi Jawar, di Desa Argoyuwono, Ampelgading, Malang pada Selasa (2/6).

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR ini, Nanang Sigit mengatakan bahwa korban terperosok dalam jurang sekitar kurang lebih 375 meter.

"Alhamdulillah proses evakuasi terhadap pendaki Semeru yang terperosok di jurang telah membuahkan hasil. Korban dan dua pendaki lainnya tiba di posko dengan selamat pada pukul 19.26 WIB," ujarnya, Jumat (5/6).

Jalur pendakian yang curam dan terjal, serta rawan longsor menjadi kendala tim SAR gabungan dalam operasi ini. Setelah kurang lebih 4 hari penyelamatan, tim SAR gabungan berhasil membawa korban dengan cara estafet.

Informasi dari tim yang di lapangan, kondisi permukaan tanah di beberapa lokasi tertutup debu vulkanik. Lalu menjelang sore hari, tim SAR harus lebih berhati - hati lagi karena kabut sudah mulai menutup pandangan," imbuhnya.

Tim SAR sempat menghentikan sementara proses evakuasi sekitar pukul 14.30 WIB untuk beristirahat. Medan pendakian yang cukup berat membuat posko mengirim 4 personel tambahan untuk membawa logistik.

Setelah korban berhasil dievakuasi dan tiba di posko, tim paramedis dari Dinkes Kabupaten Malang memberikan penanganan medis awal. Kondisinya kemudian dinyatakan aman sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.