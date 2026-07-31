Sarwendah Akui Melakukan Ritual di Gunung Kawi

JawaPos.com - Sarwendah meluruskan isu yang selama ini beredar di publik terkait kedatangannya ke Gunung Kawi, Jawa Timur. Mantan istri Ruben Onsu itu menegaskan kehadirannya ke sana semata-mata untuk keperluan syuting program horor, bukan untuk melakukan praktik pesugihan seperti yang ramai diberitakan.

Dalam podcast di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sarwendah mengakui sempat melakukan ritual saat berada di Gunung Kawi. Namun, ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi setempat yang memang harus dilakukan untuk tujuan menghormati.

"Ada adat di situ yang harus dilakukan. Harus makan nasi kuning. Melakukan ritual gitu ya," kata Sarwendah.

Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut tidak dilakukan oleh dirinya seorang diri. Seluruh kru yang terlibat dalam proses produksi juga mengikuti prosesi ritual sesuai dengan arahan pihak setempat.

Baca Juga:Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

“Ritual itu buat menghormati. Kita semua melakukannya, bukan aku doang. Semua tim di situ melakukan, kayak menghormati adat di situ,” tutur Sarwendah.

Sarwendah juga mengungkapkan bahwa kuncen yang mendampinginya saat berada di Gunung Kawi sebenarnya sudah memberikan klarifikasi melalui media sosial. Menurutnya, sang kuncen telah memberikan pernyataan tegas tidak ada praktik pesugihan yang dilakukannya selama berada di sana.

“Menghormati adat gitu untuk melakukan proses syuting di situ. Kuncen yang menemani aku sudah ngomong kok di media sosial tidak ada pesugihan sama sekali yang aku lakukan tapi berita itu sepertinya tidak naik ya. Kalau fakta biasanya susah naik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sarwendah menerangkan bahwa kunjungannya ke Gunung Kawi dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Konten saat syuting di sana dapat ditonton dengan berbayar.