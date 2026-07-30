Surga Tersembunyi di Yogyakarta, 10 Destinasi Gunung Kidul yang Wajib Masuk Bucket List

JawaPos.com – Gunung Kidul menjadi salah satu kawasan wisata favorit di Yogyakarta yang menawarkan suasana berbeda dari hiruk pikuk perkotaan.

Wilayah yang berada di bagian selatan Yogyakarta ini dikenal memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari deretan pantai berpasir putih, gua bawah tanah, air terjun, hingga tempat menikmati panorama dari ketinggian.

Keindahan alam yang masih terasa alami membuat Gunung Kidul menjadi pilihan banyak wisatawan yang ingin mencari ketenangan sekaligus pengalaman baru.

Tidak hanya menawarkan pemandangan indah, sejumlah destinasi di kawasan ini juga menghadirkan aktivitas menarik yang cocok untuk keluarga, pasangan, maupun pencinta petualangan.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA, berikut 10 tempat wisata Gunung Kidul yang layak dikunjungi saat liburan.

1. Pantai Wediombo Pantai Wediombo menjadi salah satu destinasi favorit di Gunung Kidul dengan panorama laut yang indah dan suasana yang masih alami.

Pantai ini memiliki pasir putih luas, deretan batu karang, serta latar perbukitan hijau yang membuat pemandangannya semakin menarik.

Air laut yang relatif jernih menjadikan Wediombo cocok untuk berbagai aktivitas seperti snorkeling maupun menikmati suasana pantai.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kolam alami di sekitar batu karang yang sering menjadi lokasi favorit wisatawan untuk bersantai sambil menikmati matahari terbenam.