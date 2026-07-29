Variety Show Take a Hike Tampilkan Petualangan Seru Dowoon DAY6 dan Lee Chae Min Mendaki Gunung

JawaPos.Com - Variety show Take a Hike menghadirkan pengalaman berbeda lewat perpaduan petualangan alam dan kisah persahabatan.

Dikutip dari soompi, Program ini mempertemukan Car, the Garden, Kim Do Hoon, Dowoon DAY6, Lee Chae Min, dan Tarzzan dalam perjalanan mendaki yang tak hanya menguji fisik, tetapi juga mempererat hubungan antarpeserta.

Konsep Take a Hike berpusat pada perjalanan mendaki gunung yang dilakukan bersama. Di sepanjang perjalanan, para peserta akan berbagi cerita, saling membantu melewati berbagai tantangan, sekaligus menikmati keindahan alam.

Momen-momen spontan selama pendakian menjadi daya tarik utama yang diharapkan menghadirkan hiburan sekaligus kehangatan bagi penonton.

Teaser yang telah dirilis memperlihatkan chemistry alami di antara para peserta. Car, the Garden tampil sebagai sosok berpengalaman yang memberikan semangat kepada anggota lain, sementara Kim Do Hoon, Dowoon, Lee Chae Min, dan Tarzzan menunjukkan sisi santai mereka melalui percakapan ringan, canda tawa, hingga kerja sama saat menghadapi jalur pendakian.

Tak hanya menyuguhkan keindahan pegunungan yang memanjakan mata, acara ini juga menampilkan proses terbentuknya ikatan persahabatan di antara para peserta.

Dari saling menyemangati ketika kelelahan hingga berbagi cerita pribadi saat beristirahat, Take a Hike menawarkan suasana yang hangat dan penuh makna, berbeda dari variety show kompetisi pada umumnya.