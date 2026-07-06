Bandar Narkoba di Katingan Kalteng Masih Dikejar, Polri Sudah Temukan Titik Terang

Ilustrasi: Bandar Narkoba (JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengejaran bandar narkoba yang lolos dari penggerebekan di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), terus berjalan. Mabes Polri menyatakan petugas di lapangan sudah menemukan titik terang.
Sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kasus di Katingan kini menjadi atensi Polres Katingan, Polda Kalteng, dan Bareskrim Polri. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam waktu dekat bakal ada perkembangan signifikan.
”Sudah ada titik terang (hasil pengejaran bandar narkoba di Katingan), kalau bisa biar menyerahkan diri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat,” kata dia kepada awak media di Jakarta pada Senin (6/7).
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Sejak penggerebekan berlangsung pada Kamis (2/7), Polri mengerahkan unsur dari Polda Kalteng dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri untuk membantu Polres Katingan. Apalagi setelah 3 orang personel Polres Katingan gugur dalam pelaksanaan tugas tersebut.
”Untuk mengejar jaringan dari pengedar narkoba yang ada di Katingan. Mohon dukungan doa dari semua elemen masyarakat, bahwa Polri serius dan bersungguh-sungguh bersama dengan stakeholder pemangku kepentingan terkait dalam pemberantasan tindak pidana narkoba,” jelasnya.
Dalam operasi penindakan yang dilakukan oleh Polres Katingan di Desa Tumbang Kalemei, 3 orang polisi gugur. Mereka terdiri atas Aipda Yudhie Perdana Putra, Bripda Nopandri, dan Aiptu Sumaryanto. Korban pertama ditemukan meninggal dunia beberapa saat setelah penggerebekan berlangsung.
Sementara korban kedua ditemukan pada Sabtu (4/7) dan korban ketiga ditemukan pada Minggu (5/7). Mereka berdua sempat hilang beberapa hari pasca penggerebekan berlangsung. Kini Polres Katingan tidak sendirian, Bareskrim Polri dan Polda Kalteng ikut turun tangan.
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”Kami berduka, Polri berduka, karena personel-personel terbaik Polri kemudian ada yang gugur dalam pelaksanaan tugas di Kalimantan Tengah. Untuk personel yang gugur sudah diberikan penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kemudian sudah ditemukan semua,” ucap Isir.
Terpisah, Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan penguatan di Katingan. Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, jajarannya kini mem-back up penuh Polres Katingan dan Polda Kalteng.
”Bareskrim Polri memastikan akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas sebagai bentuk komitmen dalam memberikan keadilan bagi anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas,” tegasnya.
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