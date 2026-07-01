Prabowo Sebut Dapur MBG Polri Terbaik, Sudah Diakui Lembaga Dunia

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Medali Loka Praja Samrakshana kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (1/7). (Tangkapan Layar YouTube Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali memuji dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Dia menyampaikan bahwa fasilitas-fasilitas penunjang program MBG yang dihadirkan oleh Korps Bhayangkara adalah yang terbaik dan sudah diakui lembaga dunia.
Keterangan itu disampaikan oleh Prabowo saat menyampaikan arahan secara langsung dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu (1/7). Dia menyatakan sudah melihat sendiri bagaimana Polri bekerja sangat keras.
”Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri,” terang dia.
Sejauh ini, Polri sudah membangun lebih dari 1.000 SPPG di seluruh Indonesia. Termasuk di daerah-daerah pelosok. Menurut Prabowo, Polri hadir di desa-desa, di perbatasan, dan turut serta secara aktif melaksanakan program ketahanan pangan nasional, khususnya pada bidang produksi jagung.
”Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Polri juga terus membangun sumur bor untuk menyediakan ari bersih di berbagai daerah, membangun jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat itu, kata Prabowo, harus terus ada dalam jiwa setiap insan Bhayangkara.
Prabowo menyebut, saat ini bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Untuk itu dilakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan penuh ketegangan serta konflik. Transformasi itu meliputi aspek ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi.
”Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Menurut Prabowo, tidak mungkin negara makmur tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan datang investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin pula keadilan tegak tanpa pemerintah yang bersih dan kompeten.
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