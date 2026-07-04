Satgas Damai Cartenz Bantah Tudingan KKB, Pastikan Pesawat AMA Air Hanya Menjalankan Misi Kemanusiaan

Pesawat perintis milik PT AMA yang dibakar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pasca pembakaran pesawat dan penembakan pilot PT AMA Air pada Kamis (2/6), beredar informasi bahwa pesawat itu digunakan untuk mobilisasi pasukan dan logistik militer, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz membantah tudingan tersebut.
Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo, AMA Air hanya menjalankan misi kemanusiaan di Tanah Papua.
Bukan baru kali ini, dia menyampaikan bahwa peran itu sudah dijalankan selama puluhan tahun. Persisnya sejak 67 tahun lalu.
”Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, PT AMA telah melayani penerbangan misi kemanusiaan dan pelayanan keagamaan di Papua selama 67 tahun. Baru kali ini mereka mengalami peristiwa yang sangat tragis seperti ini,” terang dia kepada awak media dikutip pada Sabtu (4/7).
Sebagaimana telah diketahui oleh publik, pesawat milik AMA Air dengan nomor registrasi PK-RCY dibakar habis oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka(OPM).
Tidak hanya itu, mereka juga menembak pilot bernama Nicholas F. Gosselin hingga meninggal dunia.
”PT AMA Air murni menjalankan pelayanan bagi gereja-gereja dan masyarakat di wilayah pedalaman Papua,” ucap Yusuf.
Karena itu, Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional sampai tuntas.
Tujuannya untuk mengungkap seluruh pelaku serta motif di balik penembakan yang menewaskan pilot berpaspor Amerika Serikat (AS) tersebut.
Kepala Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz Kombes I. G. G. Era Adinata menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak peristiwa pembakaran pesawat dan penembakan pilot terjadi pada Kamis (2/7). Beberapa saksi sudah diperiksa.
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