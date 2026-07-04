Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 4 Juli 2026 | 18.21 WIB

Pesawat AMA Air Dibakar dan Pilot Ditembak, Polisi: Pelaku Grup Baru KKB di Yahukimo

Jenazah pilot PT AMA Air yang ditembak di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7) disemayamkan usai dievakuasi dari lokasi kejadian. (Polri) - Image

Jenazah pilot PT AMA Air yang ditembak di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7) disemayamkan usai dievakuasi dari lokasi kejadian. (Polri)

JawaPos.com - Pembakaran pesawat dan penembakan pilot PT AMA Air di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diselidiki oleh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz. Polisi menduga pelaku adalah grup baru dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz Kombes I. G. G. Era Adinata menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak peristiwa pembakaran pesawat dan penembakan pilot terjadi pada Kamis (2/7). Beberapa saksi sudah diperiksa.

”Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kami menyimpulkan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Bakusip. Kelompok ini merupakan kelompok baru yang dipimpin oleh M. Mbalingga,” terang Kombes Era Adinata dikutip pada Sabtu (4/7).

Dari hasil penelusuran melalui berbagai sumber, termasuk media sosial (medsos), kelompok itu kerap mengasosiasikan diri berada di bawah Elkius Kobak. Dia adalah salah seorang pentolan KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berbasis di wilayah Yahukimo.

”Dalam sejumlah unggahan media sosial, yang bersangkutan (M. MBalingga) mengaku sebagai bagian dari kelompok pimpinan Elkius Kobak di wilayah Yahukimo,” terang Era Adinata.

Namun demikian, saat ini pihaknya masih terus mendalami keterkaitan Kelompok Bakusip dengan Kelompok Elkius Kobak. Sebab, keduanya sama-sama mengeluarkan keterangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa di Lapter Balinggama.

”Selain itu, kami memperoleh dokumentasi berupa foto pelaku yang berdiri di atas pesawat PT AMA yang telah terbakar. Berdasarkan identifikasi, pelaku tersebut dipastikan adalah M. Mbalingga,” jelasnya.

Berdasar data Satgas Operasi Damai Cartenz, Kelompok Bakusip tergolong baru. Saat ini, petugas masih mengidentifikasi persenjataan yang dipakai oleh kelompok itu. Polisi mengakui, sebelum pembakaran pesawat dan penembakan pilot terjadi, sempat keluar ancaman terhadap aktivitas penerbangan di Yahukimo.

TPNPB-OPM Akui Tembak Pilot Berkebangsaan Amerika Serikat di Yahukimo

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui telah menembak pilot berpaspor Amerika Serikat (AS), Nicholas F. Gosselin di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis (2/7).

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Pangkogabwilhan Ungkap Kronologi Pembakaran Pesawat, Penembakan Pilot, Hingga Evakuasi Jenazah dari Lapter Balinggama Yahukimo - Image
Kasuistika

Pangkogabwilhan Ungkap Kronologi Pembakaran Pesawat, Penembakan Pilot, Hingga Evakuasi Jenazah dari Lapter Balinggama Yahukimo

Jumat, 3 Juli 2026 | 22.53 WIB

TNI Siagakan Pasukan dan Tingkatkan Patroli Pasca Pembakaran Pesawat dan Penembakan Pilot di Yahukimo - Image
Kasuistika

TNI Siagakan Pasukan dan Tingkatkan Patroli Pasca Pembakaran Pesawat dan Penembakan Pilot di Yahukimo

Jumat, 3 Juli 2026 | 18.20 WIB

Koops TNI Habema Buru Elkius Kobak, Terduga Pelaku Pembakaran dan Penembakan Pilot Pesawat AMA Air - Image
Kasuistika

Koops TNI Habema Buru Elkius Kobak, Terduga Pelaku Pembakaran dan Penembakan Pilot Pesawat AMA Air

Jumat, 3 Juli 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore