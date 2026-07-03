Peringatan TNI Kepada KKB, Tinggalkan Hutan dan Letakan Senjata Atau Ditindak Tegas

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto turun langsung ke Yahukimo untuk memastikan evakuasi jenazah pilot berpaspor AS yang diserang OPM berjalan dengan baik. (Kogabwilhan III)
JawaPos.com - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto memperingatkan seluruh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk segera meninggalkan hutan dan meletakan senjata. Jika tidak, mereka bakal ditindak tegas oleh prajurit TNI.
”Kami ingatkan kepada seluruh anggota TPNPB-OPM untuk menghentikan seluruh aksi kejahatan kemanusiaan, segera letakkan senjata dan kembali bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi,” tegas Letjen Lucky pada Jumat (3/7).
Jenderal bintang tiga TNI AD itu menyatakan bahwa undang-undang (UU) dan peraturan yang berlaku membolehkan prajurit TNI mengambil langkah tegas berdasar pada Rules of Engagement (ROE) untuk memastikan tindakan tegas terukur yang dilakukan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).
”Dan perlu digaris bawahi, TNI tidak akan pernah ragu mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) senantiasa menjadi pedoman utama kami jika menghadapi situasi genting,” imbuhnya.
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Lucky menjelaskan bahwa papua dibangun bukan dengan teror, intimidasi, dan paksaan kepada masyarakat untuk patuh dengan beragam bentuk kekerasan serta pembunuhan seperti yang dilakukan oleh TPNPB-OPM. Dia menekankan, kondusifitas keamanan wilayah dan kualitas SDM di Papua adalah pondasi utama sekaligus motor yang bisa mengakselerasi pembangunan daerah.
Beragam aksi teror seperti intimidasi, perampokan, pembakaran sekolah, gereja serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, pemerkosaan wanita, hingga pembantaian dan pembunuhan keji di luar nalar kemanusiaan, ungkap Lucky, telah mengangkangi nilai-nilai adat, agama, dan ketuhanan.
”Yang dilakukan oleh TPNPB-OPM, sejatinya adalah musuh bersama yang harus kita lawan dan kita hentikan,” ujarnya.
Lucky mengingatkan, Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Bersama NKRI, dia mengajak semua pihak untuk wujudkan Tanah Papua yang aman, damai, bermartabat, dan penuh berkat bagi seluruh anak negeri. Dia mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan, menyatukan hati dan tekad, membangun Papua dengan kasih, dengan kejujuran, dan dengan semangat gotong royong.
Peringatan dari Letjen Lucky disampaikan pasca peristiwa pembakaran pesawat sipil milik PT AMA Air di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa tersebut, turut menjadi korban meninggal dunia seorang pilot berpaspor Amerika Serikat (AS). Dia ditembak mati oleh TPNPB-OPM.
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