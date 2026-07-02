Ribuan Liter MinyaKita di Jepara Diduga Bau Solar, Bulog Lakukan Penarikan

Ilustrasi Minyakita di pasaran. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Minyak goreng bantuan pangan merek MinyaKita yang diduga berbau solar ditemukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Menyikapi temuan tersebut, Perum Bulog menarik sebanyak 8.484 liter minyak goreng dari sejumlah desa untuk dikembalikan kepada produsen dan diganti dengan produk baru.
Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), Kepala Gudang Bulog Rengging 207 Pecangaan, Jepara, Hermawan Adiputranto mengatakan, minyak goreng yang ditarik merupakan produk MinyaKita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR), Karanganyar, Jawa Tengah.
Hingga saat ini Bulog belum menerima penjelasan resmi mengenai penyebab dugaan kontaminasi tersebut.
Meski begitu, dia tidak menampik bahwa berdasarkan laporan di lapangan aroma minyak memang berbeda saat kemasan dibuka.
“Secara resmi memang belum ada informasi mengenai penyebabnya. Namun, ketika kemasan dibuka, aromanya berbeda,” ujarnya.
Laporan pertama berasal dari Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji. Dari desa tersebut, Bulog menerima pengembalian sebanyak 379 kardus ditambah delapan liter minyak goreng.
Selanjutnya, dari Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, terkumpul 299 kardus dan empat liter minyak goreng.
Sementara dari Desa Slagi tercatat sebanyak 28 kardus. Seluruh minyak goreng yang dilaporkan bermasalah tersebut dikumpulkan untuk kemudian dikembalikan kepada produsen.
Hermawan menjelaskan, setiap kardus berisi enam pouch atau setara 12 liter minyak goreng.
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