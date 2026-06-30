Jangan Keliru, Ini Fungsi Portal Perlinsos Digital vs Aplikasi Cek Bansos

JawaPos.com - Pemerintah terus mentransformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) ke ranah digital. Saat ini, masyarakat mungkin akrab dengan Aplikasi Cek Bansos dan layanan terbaru bernama Portal Perlinsos Digital. Meski sama-sama dirancang untuk mempermudah akses bantuan, kedua platform ini ternyata memiliki fungsi, cakupan, dan status pengembangan yang jauh berbeda.
Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Aplikasi Cek Bansos sudah beroperasi penuh secara nasional. Sementara itu, Portal Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba terbatas di sejumlah wilayah.
Perbedaan paling mendasar terletak pada sistem integrasi di balik layar. Portal Perlinsos Digital dirancang sebagai pintu tunggal (portal) yang mengintegrasikan layanan perlindungan sosial lintas instansi secara vertikal.
Sistem mutakhir ini menerapkan verifikasi keamanan tingkat tinggi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas digital, serta teknologi biometrik yang terhubung langsung dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga pemerintah.
Di sisi lain, Aplikasi Cek Bansos yang selama ini digunakan berfokus penuh pada layanan teknis internal Kementerian Sosial. Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran datanya berjalan mandiri berdasarkan basis data yang dikelola langsung oleh Kemensos.
Meski berbeda dari segi cakupan infrastruktur teknis, kedua platform ini mengusung misi yang sama, yaitu menciptakan ekosistem bansos yang transparan dan akuntabel.
Melalui kedua sarana digital ini, masyarakat diberikan hak dan akses penuh untuk:
- Melakukan pendaftaran atau pengusulan mandiri sebagai penerima manfaat.
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