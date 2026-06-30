Aplikasi Cek Bansos Masih SPM tapi Saldo KKS Sudah Masuk? Ini Faktanya

Ilustrasi bansos. (Dok. JawaPos)
JawaPos.com - Kabar gembira sekaligus membingungkan tengah melanda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia per Selasa (30/6). Dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaporkan mulai membanjiri rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), meskipun status di aplikasi resmi pemerintah belum berubah.
Sejumlah penerima manfaat mengaku terkejut karena dana bantuan sudah bisa ditarik tunai, padahal indikator di aplikasi Cek Bansos masih mandek pada status Surat Perintah Membayar (SPM). Fenomena ini membuktikan adanya jeda waktu (delay) antara pembaruan sistem digital dengan realisasi transfer perbankan.
Berdasar pantauan lapangan dan laporan yang dihimpun dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel, pergerakan saldo masuk ini terpantau sangat masif, terutama bagi pemegang KKS baru yang diterbitkan Bank BRI.
Proses pencairan saat ini sedang berlangsung secara bertahap dan meluas di beberapa titik strategis dari Sumatra hingga Sulawesi.
"Terdapat laporan dari berbagai daerah di Indonesia seperti Tangerang, Palembang, Mamuju, dan wilayah Sulawesi, mengenai saldo bantuan yang sudah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), khususnya KKS baru dari Bank BRI," jelas pemilik akun.
Bagi KPM yang berada di wilayah tersebut namun belum menerima dana, diharapkan tetap tenang. Distribusi gelombang (termin) pencairan masih terus berjalan dan dipastikan akan merata dalam beberapa hari ke depan.
Banyak KPM sempat ragu untuk mengecek ke ATM karena status di akun Cek Bansos mereka belum menunjukkan tanda 'SI' (Standing Instruction) atau cair. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Pihak evaluator menyebutkan bahwa pembaruan data (update) pada aplikasi penjelajah bansos seringkali membutuhkan waktu sinkronisasi yang lebih lama dibanding sistem clearing perbankan. Oleh karena itu, status SPM di aplikasi tidak selalu berarti dana Anda kosong. KPM disarankan untuk berkala memeriksa saldo langsung melalui mesin ATM atau agen bank terdekat.
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