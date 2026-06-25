Emak-Emak Pemberani di Labura Sumut Gerebek Barak Narkoba di Samping Rumah Mewah

ilustrasi narkoba. (Antara via Jawa Pos)
JawaPos.com - Sebuah aksi heroik sekaligus nekat dari seorang emak-emak di Sumatera Utara mendadak viral di media sosial.
Tanpa rasa takut, wanita yang belum diketahui identitasnya ini menggerebek dan merekam langsung aktivitas di barak narkoba yang beroperasi tepat di samping rumah mewah milik seorang terduga bandar.
Insiden ini terjadi di Lingkungan II Kampung Baru, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Dalam rekaman video yang beredar luas, emak-emak ini langsung mengarahkan kameranya ke sebuah rumah megah yang diduga kuat milik bandar sabu-sabu berinisial UK beserta istrinya, KK.
Tepat di samping dan belakang rumah tersebut, terdapat sebuah bangunan yang dialihfungsikan menjadi sarang peredaran narkotika.
Saat melangkah masuk ke dalam barak, wanita tersebut memergoki sejumlah pria yang sedang berkumpul.
Di sana terlihat satu unit meja biliar, beberapa pria yang asyik bermain kartu remi, hingga seorang pria yang diduga bertugas melayani pembeli sabu lengkap dengan alat isap (bong) di atas meja.
Tak berhenti di situ, ia terus merangsek ke bagian dalam barak dan mendapati seorang pria yang tertangkap basah sedang mengonsumsi narkotika.
"Ini pemakainya, penjualnya, pengedarnya disini. Bandar sabu si Uki nih, ini penjaganya, penjualnya. Lapak bandar sabunsi Uki, kenapa gak ditangkap, ada apa," cetus wanita tersebut sembari terus merekam wajah orang-orang di dalam ruangan.
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Melihat keberanian emak-emak yang datang seorang diri dengan kamera menyala, para pria di dalam barak tersebut panik.
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