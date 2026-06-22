Kopdes Merah Putih di Kebumen Mangkrak Usai Dua Bulan Diresmikan, Pengurus Bingung Tak Ada Kepastian Akan Beroperasi

JawaPos.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah pusat di Kebumen mangkrak. Kondisi ini membuat pengurus koperasi kebingungan, karena tidak ada kepastian kapan program yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan beroperasi.
Ketua KDMP Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan Sukijan, Kebumen, menyatakan kondisi gedung koperasi sebenarnya telah siap digunakan. Pun termasuk empat unit kendaraan operasional telah diterima sebagai penunjang unit usaha. Namun demikian, aktivitas koperasi sampai sekarang belum berjalan.
"Cuma nonton soft launching saja, masih sama dua bulan lalu. Belum ada kegiatan sama sekali," ungkapnya dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Senin (22/6).
Sukijan mengatakan, pengurus KDMP sejauh ini belum mendapat arahan cukup jelas terkait operasional koperasi. Di satu sisi mereka juga dihadapkan setumpuk regulasi yang perlu dicermati secara mendalam sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.
Dia juga bingung karena setelah proses pembangunan gedung rampung, barang-barang untuk melengkapi gerai serta peralatan administrasi tak kunjung dikirim. "Benar-benar belum bergerak," katanya.
Dia mengungkapkan, banyak kegundahan sejak dirinya ditunjuk sebagai ketua KDMP. Salah satu keresahan yang dirasakan mengenai suntikan permodalan. Per hari ini dia belum mengetahui pasti terkait penyertaan modal atau dana talangan yang diberikan untuk keberlangsungan KDMP.
Atas ketidakpastian ini koperasi yang dipimpinnya belum berani merekrut pegawai untuk ditempatkan di gerai maupun jenis usaha lain. Sejalan dengan itu juga belum ada kepastian soal manajer yang ditunjuk langsung dari pemerintah. "Kami sifatnya sekarang hanya menunggu," ucap Sukijan.
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