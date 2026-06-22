Kopdes Merah Putih di Kebumen Mangkrak Usai Dua Bulan Diresmikan, Pengurus Bingung Tak Ada Kepastian Akan Beroperasi

PROGRAM STRATEGIS : Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan tak kunjung beroperasi meski pembangunan gedung telah selesai sepenuhnya. (M Hafied/Radar Jogja)

JawaPos.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah pusat di Kebumen mangkrak. Kondisi ini membuat pengurus koperasi kebingungan, karena tidak ada kepastian kapan program yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan beroperasi.

Ketua KDMP Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan Sukijan, Kebumen, menyatakan kondisi gedung koperasi sebenarnya telah siap digunakan. Pun termasuk empat unit kendaraan operasional telah diterima sebagai penunjang unit usaha. Namun demikian, aktivitas koperasi sampai sekarang belum berjalan.

"Cuma nonton soft launching saja, masih sama dua bulan lalu. Belum ada kegiatan sama sekali," ungkapnya dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Senin (22/6).