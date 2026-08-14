Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03.44 WIB

Singgung Kopdes Merah Putih yang Dibangun di Gunung, Zulhas: Akan Ditertibkan!

Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027/(Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027/(Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai tidak tepat karena berada di kawasan gunung.

Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah pembangunan Kopdes Merah Putih yang perlu dikoreksi. Dia menyebut pembangunan di kawasan gunung sebagai salah satu contoh yang akan ditertibkan.

“Ada di sana-sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi seperti pembangunan di gunung-gunung, ada satu-dua atau berapa banyak kita akan tertibkan,” kata Zulhas saat konferensi pers di RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/8).

Zulhas mengatakan pemerintah saat ini tengah bekerja keras agar Kopdes dapat berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi offtaker barang subsidi masyarakat desa.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan pembangunan Kopdes terus dikebut pemerintah.

Sebanyak 35.000 Kopdes ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026 sehingga dapat mulai beroperasi pada September.

"Dan nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35.000, tahun depan diperkirakan akan juga kita bisa selesaikan 30.000- 35.000 desa. Itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkop Sebut Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN Selama 2 Tahun - Image
Nasional

Menkop Sebut Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN Selama 2 Tahun

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.01 WIB

Prabowo Ungkap Cara Kopdes Merah Putih Hapus Rentenir dan Pangkas Rantai Pasok - Image
Ekonomi

Prabowo Ungkap Cara Kopdes Merah Putih Hapus Rentenir dan Pangkas Rantai Pasok

Selasa, 21 Juli 2026 | 04.00 WIB

Viral Video Kopdes Merah Putih di Malang Dibangun Depan Sungai, Kades Beri Klarifikasi - Image
Berita Daerah

Viral Video Kopdes Merah Putih di Malang Dibangun Depan Sungai, Kades Beri Klarifikasi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 22.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore