Singgung Kopdes Merah Putih yang Dibangun di Gunung, Zulhas: Akan Ditertibkan!

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai tidak tepat karena berada di kawasan gunung.

Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah pembangunan Kopdes Merah Putih yang perlu dikoreksi. Dia menyebut pembangunan di kawasan gunung sebagai salah satu contoh yang akan ditertibkan.

“Ada di sana-sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi seperti pembangunan di gunung-gunung, ada satu-dua atau berapa banyak kita akan tertibkan,” kata Zulhas saat konferensi pers di RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/8).

Zulhas mengatakan pemerintah saat ini tengah bekerja keras agar Kopdes dapat berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi offtaker barang subsidi masyarakat desa.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan pembangunan Kopdes terus dikebut pemerintah.

Sebanyak 35.000 Kopdes ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026 sehingga dapat mulai beroperasi pada September.