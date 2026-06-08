Polda Riau Gelar Ajang Olahraga Sambut HUT Bhayangkara 80

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JawaPos.com - Kepolisian Daerah Riau (Polda) Riau menyambut HUT Bhayangkara ke-80 melalui penyelenggaraan event olahraga, bertema Riau Bhayangkara Run 2026. Sebanyak total 15.080 orang mendaftarkan diri sebagai peserta.
Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mucharam, mengatakan tingginya animo masyarakat menjadi bukti bahwa event yang digelar Polda Riau tersebut telah berkembang menjadi agenda olahraga berskala nasional dengan daya tarik kuat bagi komunitas pelari dari berbagai daerah.
“Alhamdulillah, pendaftaran resmi telah kami tutup dengan total peserta mencapai 15.080 orang. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run terus meningkat,” kata Kombes Daniel, Minggu (7/6).
Ia menjelaskan, peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Provinsi Riau, tetapi juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Aceh, hingga sejumlah provinsi lainnya.
Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan bahwa Riau Bhayangkara Run kini berkembang menjadi event sport tourism yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai daerah untuk datang ke Pekanbaru.
Daniel menyebutkan, Riau Bhayangkara Run 2026 menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Riau tahun ini.
“Kami ingin Hari Bhayangkara tidak hanya dirasakan oleh anggota Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan dengan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam semangat positif. Melalui event tersebut, Polda Riau ingin menghadirkan peringatan Hari Bhayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah, mulai dari promosi pariwisata, penguatan ekonomi lokal, hingga kampanye gaya hidup sehat.
“Kami berharap para peserta yang datang ke Pekanbaru tidak hanya mendapatkan pengalaman berlari yang berkesan, tetapi juga membawa cerita baik tentang Riau ketika kembali ke daerah masing-masing,” tuturnya.
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